В Тюмени лишили свободы 44-летнего виновника смертельного ДТП

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в ходе рассмотрения дела установлено, что 24 февраля 2023 года обвиняемый управлял автомобилем Honda Civic. При повороте налево на перекрестке улицы Полевой он совершил маневр на разрешающий сигнал светофора. В результате чего не предоставил преимущество в движении автомобилю Infiniti FX 35. Из-за столкновения 64-летняя пассажирка Honda Civic получила серьезные травмы и переломы.
На следующий день после аварии женщина скончалась в медицинском учреждении.
Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также мужчину лишили прав на два года. Дочери погибшей фигурант уголовного дела обязан выплатить 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее «Наш город» сообщал об аварии на тюменской набережной. Вылетевший на набережную автомобиль разнес поручни и гранитное покрытие. Власти оценили ущерб в полмиллиона рублей.