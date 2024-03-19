В Тюмени лишили свободы 44-летнего виновника смертельного ДТП

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в ходе рассмотрения дела установлено, что 24 февраля 2023 года обвиняемый управлял автомобилем Honda Civic. При повороте налево на перекрестке улицы Полевой он совершил маневр на разрешающий сигнал светофора. В результате чего не предоставил преимущество в движении автомобилю Infiniti FX 35. Из-за столкновения 64-летняя пассажирка Honda Civic получила серьезные травмы и переломы.