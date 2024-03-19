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В Тюмени осудили 44-летнего виновника смертельной аварии

В Тюмени лишили свободы 44-летнего виновника смертельного ДТП

19 марта 2024, 09:46
Фото: 1MI

В Тюмени осудили 44-летнего виновника смертельной аварии

В Тюмени прошло судебное разбирательство по делу 44-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении ПДД.
Сюжет
ДТП

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в ходе рассмотрения дела установлено, что 24 февраля 2023 года обвиняемый управлял автомобилем Honda Civic. При повороте налево на перекрестке улицы Полевой он совершил маневр на разрешающий сигнал светофора. В результате чего не предоставил преимущество в движении автомобилю Infiniti FX 35. Из-за столкновения 64-летняя пассажирка Honda Civic получила серьезные травмы и переломы.

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На следующий день после аварии женщина скончалась в медицинском учреждении.

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также мужчину лишили прав на два года. Дочери погибшей фигурант уголовного дела обязан выплатить 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее «Наш город» сообщал об аварии на тюменской набережной. Вылетевший на набережную автомобиль разнес поручни и гранитное покрытие. Власти оценили ущерб в полмиллиона рублей.

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