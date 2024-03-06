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Published Сегодня, 10:59

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В ГИБДД рассказали о последствиях аварии с лошадью на тюменской объездной

В ГИБДД рассказали о последствиях аварии с лошадью на тюменской объездной

6 марта 2024, 10:59
Фото: 1MI
В ГИБДД рассказали о последствиях аварии с лошадью на тюменской объездной

В ГИБДД рассказали о последствиях аварии с лошадью на тюменской объездной

Начальник отделения пропаганды областного УГИБДД Анжела Борисова рассказала «Нашему городу» подробности аварии на тюменской объездной. Стали известно что животное погибло под колесами большегруза.
Сюжет
ДТП

Сейчас аварий в ходе которой погиб конь выбежавший на дорогу еще в процессе оформления. О деталях произошедшего редакции рассказали в ГИБДД по Тюменской области.

«Никто из людей не пострадал. Массовой аварии не произошло. Лошадь убежала из вольера и выбежала на дорогу. Она зацепила две легковые машины и попала под большегруз. Животное погибло на месте, сейчас ищут домкрат, чтобы ее оттуда достать», — объяснила случившееся Анжела Борисова.
На тюменской объездной лошадь попала под фуру.
Видео: 1MI

ДТП произошло на 15-м километре объездной дороги, в районе проезда Воронинские горки. Сейчас движение на этом участке затруднено, на месте работают инспекторы ГИБДД.

Пока достоверно не установлено откуда сбежала лошадь, но неподалеку от места аварии располагается конный клуб «Триумф», вероятно, конь мог сбежать во время прогулки или вырваться из загона.

Отметим, что последняя авария с участием лошади произошла в Тюменской области в 20021 году, тогда в вечернее время суток, после 22 часов, на 202-м километре трассы Тюмень — ХМАО автомобиль «ВАЗ 21074» сбил коня, неожиданно выскочившего на дорогу. В результате происшествия пострадали два тюменца — 25-летний водитель и 20-летний пассажир машины. Они получили ушибы.

Еще годом ранее в селе Тюменской области водитель автомобиля марки «Сузуки» сбил мужчину, который по обочине вёл лошадь за поводья.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что на трассе в Нижнетавдинском районе 20-летняя девушка погибла под колесами автомобиля, она попросила водителя автобуса остановиться вне остановки.

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