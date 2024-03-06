В ГИБДД рассказали о последствиях аварии с лошадью на тюменской объездной

Отметим, что последняя авария с участием лошади произошла в Тюменской области в 20021 году, тогда в вечернее время суток, после 22 часов, на 202-м километре трассы Тюмень — ХМАО автомобиль «ВАЗ 21074» сбил коня, неожиданно выскочившего на дорогу. В результате происшествия пострадали два тюменца — 25-летний водитель и 20-летний пассажир машины. Они получили ушибы.