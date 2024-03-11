Тюменскую страусиную ферму отказались признавать зоопарком

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Постановление об отказе в удовлетворении жалобы Россельхознадзора вынес арбитражный апелляционный суд Омска на решение суда первой инстанции о признании незаконным предписания, которым ферму налагалась обязанность по получению лицензии на зоопарк.
Специалисты Россельхознадзора в течение уже нескольких лет пытаются заставить страусиную ферму получить лицензию зоопарка, мотивируя требование тем, что предприятие оказывает услуги сельского туризма и экскурсии.
По словам хозяйки фермы Натальи Демченко, Россельхознадзор пытается с 2021 года доказать, что ферма является зоопарком.
«Мы сельхозпредприятие, занимающееся сельским туризмом. У нас есть письмо Минсельхоза о том, что мы имеем право не лицензироваться, потому что, согласно закону о сельском туризме, у нас в хозяйстве имеются только сельскохозяйственные животные и нет зоопарковых животных, подлежащих лицензии», — пояснила Наталья Демченко РБК Тюмень.
Страусиная ферма в Тюменском районе начала работать в 2009 году. Основной вид деятельности — разведение и продажа сельскохозяйственных животных. В апреле 2023 года в арбитражный суд Тюмени Россельхознадзор подал очередной иск, в котором указывал на то, что на ферме живут животные без лицензии. Тогда предпринимательнице также удалось оспорить иск ведомства.
Ранее «Наш Город» писал, что в марте 2023 года тюменский экопарк «Тайга» оштрафовали на 20 тысяч рублей за работу без лицензии. Нарушения обнаружили специалисты Россельхознадзора.