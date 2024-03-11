Тюменскую страусиную ферму отказались признавать зоопарком

Страусиная ферма в Тюменском районе начала работать в 2009 году. Основной вид деятельности — разведение и продажа сельскохозяйственных животных. В апреле 2023 года в арбитражный суд Тюмени Россельхознадзор подал очередной иск, в котором указывал на то, что на ферме живут животные без лицензии. Тогда предпринимательнице также удалось оспорить иск ведомства.