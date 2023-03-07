Тюменский экопарк оштрафовали за отсутствие лицензии

Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании ДОК «Юный геолог» инициировано 5 проверок. В трех из них были выявлены нарушения. В арбитражных судах РФ были рассмотрены 8 судебных дел с участием предприятия, в пяти из них «Юный геолог» выступал в роли ответчика.