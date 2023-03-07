Тюменский экопарк оштрафовали за отсутствие лицензии

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Представители ведомства обнаружили, что ООО ДОК «Юный геолог» (экопарк «Тайга») оказывает услуги по содержанию и использованию животных — козы, кролики, белохвостый орлан и попугай ара, которые согласно действующему законодательству могут осуществляться только в зоопарках (зоосадах) при наличии соответствующей лицензии.
Ведомство обратилось в суд с иском, который впоследствии был удовлетворен.
ООО ДОК «Юный геолог» расположен в тюменском селе Онохино. Учредителем предприятия является Сергей Руссу. Согласно данным из открытых источников, по итогам 2021 года выручка компании упала на 33% — до 60,4 миллионов рублей, чистая прибыль снизилась на 95% и составила 1,4 миллиона рублей.
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании ДОК «Юный геолог» инициировано 5 проверок. В трех из них были выявлены нарушения. В арбитражных судах РФ были рассмотрены 8 судебных дел с участием предприятия, в пяти из них «Юный геолог» выступал в роли ответчика.