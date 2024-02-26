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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Тюменский астролог рассказала о волшебном свойстве конца февраля.

«Шанс изменить жизнь»: астролог рассказала о волшебном свойстве конца февраля

26 февраля 2024, 09:39
Фото: 1MI
Тюменский астролог рассказала о волшебном свойстве конца февраля.

Тюменский астролог рассказала о волшебном свойстве конца февраля

Учитывая, что текущих год високосный, конец месяца, в котором будет на один день больше, у астрологов считается особенным. Для «Нашего города» астролог Наталья Зира составила список того, что нужно сделать в конце февраля, чтобы улучшить свою жизнь в романтическом и материальном плане.

Каким знакам зодиака особенно повезет?

По словам астролога, еще 24 февраля в произошло Полнолуние в знаке Девы, это значит, что для Овнов, Близнецов и Дев начнется благоприятный период для реализации планов. Им в конце месяца будет особенно везти во всех начинаниях, а проблемы будут решаться сами собой.

«Но для того, чтобы использовать эту энергию на максимум, овнам нельзя импульсивно браться за все подряд, действовать нужно спокойно и по плану. Близнецам нельзя отступать от намеченных целей, их можно слегка пересмотреть, но отказываться от загаданного ранее не стоит. Девам лунная энергия подарит множество возможностей, чтобы их реализовать нужно быть мягче и гибче», — говорит Зира.
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Однако, если ваш знак зодиака не попал в список особенно удачливых, отчаиваться не стоит. Ведь високосный год располагает все знаки к трансформации, а его символ — конец февраля наиболее благоприятно подходит для этого.

Астролог убеждена в том, что магические свойства конца месяца могут подействовать на каждого, кто искренне этого захочет и будет следовать простому алгоритму действий.

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Что нужно сделать, чтобы привлечь благоприятную энергию?

Всю неделю Зира рекомендует отгонять от судя плохие мысли, чтобы не транслировать их в мир и не привлекать негативную энергию.

«Сила мысли очень недооценена. Использование энергии конца февраля нужно начинать именно с мыслей. Говорит себе каждый день, что вы всего добьетесь, что у вас все получится и вы для этого приложите все свои силы. Хвалите себя и своих близких и эта положительная энергия приумножится», — говорит астролог.

Также для того, чтобы грядущая трансформация прошла успешно следует ежедневно совершать следующие ритуалы:

  • Умываться холодной водой, это поможет снять негативную тяжесть всего былого;
  • Благодарить себя за проделанную работу, это привлечет поток энергии для новых свершений;
  • Говорить родным и близким о своих чувствах, это укрепит взаимоотношения;
  • Держать жилище в порядке, это отторгнет негативную энергию и хаос;
  • Перед сном думать о намеченных планах и способах их реализации, это ускорит процесс достижения целей.
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Вместе с тем важно провести в квартире или доме генеральную уборку и избавиться от старых вещей. по мнению натальи Зиры, они несут в себе энергию прошлого и могут утяжелять путь к новому. Также стоит постараться избегать ссор и выяснения отношений, так как конфликты в купе с энергией конца месяца могут спровоцировать разрыв в отношениях.

«А если вы хотите обрести любовь в ближайшее время, то каждый вечер вставайте перед зеркалом в нагом виде и хвалите себя. Это поможет привлечь сексуальную энергию и любовь в ваш дом», — говорит астролог.
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Что делать високосный февраль запрещено?

К запретам на конец особенного месяца Наталья Зира рекомендует отнестись с особым трепетом, так как некоторые их них могут энергию високосного года направить в негативное русло.

«Самое главное здесь — не суетиться и не загонять себя в бесконечный круг дел, так вы привлечете в свою жизнь лишь новые испытания, которые могут стать крайне не простыми и даже роковыми», — уверена специалист.

Также в число запретов, которые могут негативно сказаться на судьбе тюменцев, числятся:

  • Сплетни. Обсуждение и суждение других людей проявит в вас завистливость и только усилит успех окружающих, снижая вероятность достижения успеха вами.
  • Ссоры. Выявление отношений чревато привлечением негативной энергии и возникновением трещин в отношениях и семейной жизни.
  • Крупные незапланированные покупки. Расточительство может привлечь негативную энергетику, которая весь год будет у вас забирать деньги.
  • Изменение круга общения. Смена привычной компании может поспособствовать оттоку людей из вашей жизни, которые могли бы сыграть в ней положительную роль.

А потому важно правильно и вдумчиво распоряжаться энергией, дарованной високосным годом, чтобы она могла приумножить все хорошее и минимизировать плохое.

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