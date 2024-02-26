«Шанс изменить жизнь»: астролог рассказала о волшебном свойстве конца февраля

Вместе с тем важно провести в квартире или доме генеральную уборку и избавиться от старых вещей. по мнению натальи Зиры, они несут в себе энергию прошлого и могут утяжелять путь к новому. Также стоит постараться избегать ссор и выяснения отношений, так как конфликты в купе с энергией конца месяца могут спровоцировать разрыв в отношениях.