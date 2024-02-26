«Шанс изменить жизнь»: астролог рассказала о волшебном свойстве конца февраля

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
По словам астролога, еще 24 февраля в произошло Полнолуние в знаке Девы, это значит, что для Овнов, Близнецов и Дев начнется благоприятный период для реализации планов. Им в конце месяца будет особенно везти во всех начинаниях, а проблемы будут решаться сами собой.
«Но для того, чтобы использовать эту энергию на максимум, овнам нельзя импульсивно браться за все подряд, действовать нужно спокойно и по плану. Близнецам нельзя отступать от намеченных целей, их можно слегка пересмотреть, но отказываться от загаданного ранее не стоит. Девам лунная энергия подарит множество возможностей, чтобы их реализовать нужно быть мягче и гибче», — говорит Зира.
Однако, если ваш знак зодиака не попал в список особенно удачливых, отчаиваться не стоит. Ведь високосный год располагает все знаки к трансформации, а его символ — конец февраля наиболее благоприятно подходит для этого.
Астролог убеждена в том, что магические свойства конца месяца могут подействовать на каждого, кто искренне этого захочет и будет следовать простому алгоритму действий.
Всю неделю Зира рекомендует отгонять от судя плохие мысли, чтобы не транслировать их в мир и не привлекать негативную энергию.
«Сила мысли очень недооценена. Использование энергии конца февраля нужно начинать именно с мыслей. Говорит себе каждый день, что вы всего добьетесь, что у вас все получится и вы для этого приложите все свои силы. Хвалите себя и своих близких и эта положительная энергия приумножится», — говорит астролог.
Также для того, чтобы грядущая трансформация прошла успешно следует ежедневно совершать следующие ритуалы:
Вместе с тем важно провести в квартире или доме генеральную уборку и избавиться от старых вещей. по мнению натальи Зиры, они несут в себе энергию прошлого и могут утяжелять путь к новому. Также стоит постараться избегать ссор и выяснения отношений, так как конфликты в купе с энергией конца месяца могут спровоцировать разрыв в отношениях.
«А если вы хотите обрести любовь в ближайшее время, то каждый вечер вставайте перед зеркалом в нагом виде и хвалите себя. Это поможет привлечь сексуальную энергию и любовь в ваш дом», — говорит астролог.
К запретам на конец особенного месяца Наталья Зира рекомендует отнестись с особым трепетом, так как некоторые их них могут энергию високосного года направить в негативное русло.
«Самое главное здесь — не суетиться и не загонять себя в бесконечный круг дел, так вы привлечете в свою жизнь лишь новые испытания, которые могут стать крайне не простыми и даже роковыми», — уверена специалист.
Также в число запретов, которые могут негативно сказаться на судьбе тюменцев, числятся:
А потому важно правильно и вдумчиво распоряжаться энергией, дарованной високосным годом, чтобы она могла приумножить все хорошее и минимизировать плохое.