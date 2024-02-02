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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Тюменский астролог предсказала непростой февраль.

«Месяц будет жестким»: тюменский астролог предсказала непростой февраль

2 февраля 2024, 07:49
Фото: 1MI
Тюменский астролог предсказала непростой февраль.

Тюменский астролог предсказала непростой февраль

Астролог Наталья Зира рассказала «Нашему городу» о грядущем феврале по прогнозу звезд. Месяц, по прогнозу, будет полон испытаний, а в последние его дни и вовсе воцарит хаос.

Астрологические явления в феврале

Со 2-го февраля по 4-е Меркурий будет находиться в секстиле с Нептуном, по словам астролога Натальи Зиры, это явления благоприятно сказывается на креативности и расширения рамок сознания.

«Эти дни помогут вам увидеть истинную картину вещей. Упор на интуицию и прагматизм помогут осознать, в каком направлении нужно двигаться, а какие планы стоит отодвинуть на задний план. Вы сможете здраво оценить все возможности и риски», — говорит астролог.

А 5-го февраля Меркурий войдет в соединение с Плутоном, из-за чего до 8-го феврали прогнозируется период, благоприятный для принятия решений и оформления сделок. По словам Зиры, этот период идеально подходит для решения накопившихся проблем, так как ваши действия будут иметь особенно качественный результат.

Но уже с 10-го февраля по 13-е принятие решений стоит отложить. Астролог говорит о том, что на тюменцев будет влиять квадратура Меркурия с Юпитером.

«В такое время вам все будет казаться значительно лучше или хуже, чем оно есть на самом деле. Эта гиперболизация будет пагубной. Не стоит в этот период давать обещаний», — советует специалист.

С 14 по 20 февраля, по прогнозу, вы сможете свернуть горы, чему будут благоволить Марс и Венера в соединении с Плутоном. Астролог говорит о том, что на эти дни стоит запланировать крупные сделки или значимые покупки, также период будет благоприятен для налаживания отношений.

Верите прогнозу астролога?

С 21 по 27 февраля Венера в соединении с Марсом будет потворствовать любви и взаимопониманию. Конфликты с близкими людьми должны разрешиться, а отношения с любимым человеком разгореться с новой силой.

«Это прекрасное время дл разговоров по душам, вы сможете понять друг друга. Также это хороший период для свиданий и новых романтических знакомств», — говорит Наталья Зира.

Но благоприятное явление оборвется 28 февраля, в этот день Солнце, Меркурий и Сатурн выстроятся в ряд, что, по словам астролога, приведет к хаосу абсолютно во всех сферах жизни.

«В этот период стоит быть особенно осторожными и не принимать никаких значимых решений. Избегайте конфликтов. От всего этого стоит отказаться и 29-го февраля, этот день также будет подвержен этому явлению», — предостерегает астролог.
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Советы для всех знаков зодиака

Также для «Нашего города» Наталья Зира составила рекомендации для всех знаков зодиаков на февраль текущего года.

Так, Овнам астролог советует заняться образованием и карьерой. Плоды этих трудов будут вознаграждены в двойном размере и с высокой вероятностью выразятся в увеличении дохода.

Тельцам советуют воздержаться от поиска новых отношений и заняться своим здоровьем, так как февраль может неблагоприятно сказаться на самочувствии и хронических заболеваниях. Однако для развития карьеры месяц обещает быть успешным.

Для Близнецов в этом месяце также отмечается повышенный риск ухудшения состояния здоровья. Также могут возникнуть проблемы в семье и финансовой сфере. Наталья Зира советует в этом месяце заниматься своим благополучием и больше отдыхать.

Ракам в феврале стоит прислушаться к интуиции, которая может привести их к успеху. Однако открытых конфликтов стоит избегать, как и крупных трат.

Преодоление трудностей отлично будет даваться Львам в феврале. Также им на благо пойдет общение с друзьями и активный отдых. А на здоровье стоит обратить особое внимание и быть осторожнее.

Девы в феврале смогут решить крупные проблемы и расплатиться по долгам. Также месяц будет благоприятным для романтических отношений и планирования детей. А вот решений о смене работы или сферы деятельности пока принимать не стоит.

Карьерный рост ждет знак зодиака — Весы. Ваши труды оценят по заслугам и не только словами, но и финансовым вознаграждением. Февраль также хорошо подойдет для ремонта и обустройства уюта в доме.

Удача будет в этом месяце сопутствовать Скорпионам. А потому это хорошее время для обдуманного риска и принятия значимых решений.

Для Стрельцов месяц отличится успехами в творчестве и новых начинаниях. Не стоит бояться браться за дело — результат вас порадует.

А вот Козерогам стоит затаиться, месяц для них будет сложным и опасным. А потому рекомендуется сконцентрироваться на спокойствии и больше времени проводить дома.

Деньги обрушатся в феврале на Водолеев. Февраль для вас будет особенно удачным, особенно в части рабочих сделок.

Для Рыб наступит отличный период для развития. Февраль отлично подойдет для обучения или переквалификации. А потому не стоит бояться новых начинаний, вас в них ждет успех.

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