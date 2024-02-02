«Месяц будет жестким»: тюменский астролог предсказала непростой февраль

С 14 по 20 февраля, по прогнозу, вы сможете свернуть горы, чему будут благоволить Марс и Венера в соединении с Плутоном. Астролог говорит о том, что на эти дни стоит запланировать крупные сделки или значимые покупки, также период будет благоприятен для налаживания отношений.