«Ударит не по-детски!»: публикуем график магнитных бурь на февраль 2024

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С 1 по 3 февраля геомагнитное поле будет спокойным. К-индекс будет колебаться между 2-3 баллами, что говорит об отсутствии колебаний поля и последствий для тюменцев. В такой период даже метеозависимые люди не должны испытывать дискомфорта.
4-5 февраля прогнозируется слабый геошторм, который также не должен оказать значительного воздействия на жителей региона.
6-7 февраля обстановка вновь будет спокойной, без особых волнений.
8-10 февраля начнется магнитная буря средней силы, которая продлится три дня — до 10 февраля включительно. В этот период особенно чувствительные к погоду тюменцы могут страдать от головной боли, слабости и апатии.
11-23 февраля геомагнитное поле будет спокойным лишь с несколькими незначительными всплесками, которые не должны повлечь последствия для самочувствия жителей Тюменской области.
24-29 февраля ожидается непростой период. Бури в этом промежутке могут достигать 6 баллов и вызывать значительное ухудшения здоровья у жителей региона. Георадары в этот период могут особенно негативно сказаться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Стоит отметить, что по прогнозам ученых, в 2024 году произойдет около 20-30 «солнечных штормов», из которых 15% могут достигать максимальных значений. В лаборатории солнечной астрономии предупреждают о том, что текущий цикл солнечной активности достигнет своего пика в первые 6 месяцев текущего года.
Магнитные бури многие тюменцы не воспринимают серьезно, так как считают это мифическим явлением. Опросы показывают, что только 43% людей знают о том, что подобное явление может сказываться на состоянии здоровья, при том это подтверждено научно.
Однако, как объясняют ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, все люди на Земле живут в магнитосфере, защитной оболочке, которая покрывают планету и защищает ее от космического влияния, в числе которых вспышки на солнце.
«Однако в приполюсных широтах есть „дыры“, так называемые каспы, через которые на Землю может проникать солнечный ветер», — говорят ученые.
А потому на людей оказывается реальное воздействие, которое может сказываться на состоянии здоровья. Как говорит кардиолог Дмитрий Жуков, магнитные бури могут негативно повлиять на людей с хроническими сердечно-сосудистой системы.
«В частности речь идет о тех, кто страдает гипертонической и ишемической болезнью сердца. А период магнитных бурь им следует особенно внимательно следить за давлением, ибо могут возникать скачки в обоих направлениях», — объясняет врач.
Также среди людей, которые ощущают воздействие магнитных бурь, был составлен рейтинг самых часто проявляющихся симптомов, среди них:
Однако, несмотря на доказанные факты воздействия волнений в магнитосфере, существует и астрологические аспекты воздействия магнитных бурь, которые не связаны с наукой, но пользуются большой популярностью. Так астролог Наталья Зира говорит о том, что сильные бури 24-29 совпадают с тройным соединением Солнца, Меркурия и Сатурна.
«В частности 28 февраля — это самый опасный день месяца, воздействие бури будет сказываться на работоспособности и конфликтности в негативную сторону. К тому же в этот день Солнце, Меркурий и Сатурн выстроятся в ряд, что приведет к хаосу абсолютно во всех сферах жизни. В этот период стоит быть особенно осторожными и не принимать никаких значимых решений», — говорит астролог.
Но также, по словам Зиры, большая часть месяца будет благоприятной для развития профессиональных навыков.