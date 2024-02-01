«Ударит не по-детски!»: публикуем график магнитных бурь на февраль 2024

С 1 по 3 февраля геомагнитное поле будет спокойным. К-индекс будет колебаться между 2-3 баллами, что говорит об отсутствии колебаний поля и последствий для тюменцев. В такой период даже метеозависимые люди не должны испытывать дискомфорта.