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Супруг погибшей дознавательницы МВД из Тюмени опроверг измену и ссору с женой

Супруг погибшей дознавательницы МВД из Тюмени опроверг измену и ссору с женой

22 февраля 2024, 10:24
Фото: 1MI
Супруг погибшей сотрудницы МВД в Тюменской области отрицает сведения о ссоре с женой накануне трагедии. Напомним, что смерть матери троих детей произошла в декабре 2023 года.
Сюжет
Дети

Женщины выпала с балкона восьмого этажа. Известно, что на момент происшествия она была в положении.

По словам мужа тюменки, конфликта с супругой у него не было. Кроме того, обвинения в измене, которые указаны в материале, как сказал мужчина, ложные.

Отметим, что в настоящее время в большой семье растут трое детей: два мальчика и девочка. В день случившегося все наряжали елку.

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Знакомые пары заявляли, что глава семейства работает на трех работах, без выходных.

Ранее стало известно о том, что в Тюмени на Лесобазе из окна выпал 13-летний подросток. Следователи проводят проверку по данному инциденту.

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