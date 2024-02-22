Супруг погибшей дознавательницы МВД из Тюмени опроверг измену и ссору с женой

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Женщины выпала с балкона восьмого этажа. Известно, что на момент происшествия она была в положении.
По словам мужа тюменки, конфликта с супругой у него не было. Кроме того, обвинения в измене, которые указаны в материале, как сказал мужчина, ложные.
Отметим, что в настоящее время в большой семье растут трое детей: два мальчика и девочка. В день случившегося все наряжали елку.
Знакомые пары заявляли, что глава семейства работает на трех работах, без выходных.
Ранее стало известно о том, что в Тюмени на Лесобазе из окна выпал 13-летний подросток. Следователи проводят проверку по данному инциденту.