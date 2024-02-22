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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В Тюмени опекунша избивала детей поленом и утюгом

Избивала поленом и запирала в бане: опекунша из Тюмени истязала троих детей

22 февраля 2024, 06:25
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени опекунша избивала детей поленом и утюгом

Жительница Казанского района била опекаемых детей за любые провинности. Ее бывшие подопечные получат компенсацию.
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Дети

Суд установил, что женщина систематически издевалась над детьми. Однажды она наказала девятилетнего мальчика за то, что тот уехал на велосипеде к другу. Тюменка накричала на ребенка и закрыла в бане, а выпустила только ближе к ночи.

Женщина била детей всем, что попадалось под руку: рукоятью швабры, ремнем, деревянными счетами, утюгом, поленом и древесным прутом. В феврале 2023 года ее признали виновной в истязании детей.

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Сейчас женщине вынесли еще один приговор. По решению суда тюменка выплатит бывшим подопечным компенсацию морального вреда. Одна девочка получит 75 тысяч рублей, еще двое детей — мальчик и девочка, по 100 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области мужчина несколько раз ударил женщину электрошокером в лицо. Они испугался, что та снова его побьет.

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