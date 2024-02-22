Избивала поленом и запирала в бане: опекунша из Тюмени истязала троих детей

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Суд установил, что женщина систематически издевалась над детьми. Однажды она наказала девятилетнего мальчика за то, что тот уехал на велосипеде к другу. Тюменка накричала на ребенка и закрыла в бане, а выпустила только ближе к ночи.
Женщина била детей всем, что попадалось под руку: рукоятью швабры, ремнем, деревянными счетами, утюгом, поленом и древесным прутом. В феврале 2023 года ее признали виновной в истязании детей.
Сейчас женщине вынесли еще один приговор. По решению суда тюменка выплатит бывшим подопечным компенсацию морального вреда. Одна девочка получит 75 тысяч рублей, еще двое детей — мальчик и девочка, по 100 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области мужчина несколько раз ударил женщину электрошокером в лицо. Они испугался, что та снова его побьет.