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Известный тюменский блогер пожаловался в МВД на сотрудницу полиции

Известный тюменский блогер пожаловался в МВД на сотрудницу полиции

15 февраля 2024, 12:42
Фото: 1MI
Тобольский блогер Вадим Калина обратился в Управление Министерства внутренних дел (УМВД) с жалобой на сотрудницу полиции, которая расследовала дело об избиении подростка. Отметим, что мужчина проходит обвиняемым по этому делу.
Сюжет
Суд

Калина утверждает, что в ходе расследования сотрудница правоохранительных органов допустила ряд нарушений.

«Протокол должен был быть направлен в суд в течение трех суток. Но был направлен лишь 12 октября, через 133 дня после составления. Таким образом, нарушено мое право на своевременное и справедливое рассмотрение», — написал в заявлении блогер.

Также обвиняемый считает, что правоохранительница дописала строку «к протоколу прилагается» цифры и буквы.

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Напомним, что в июне 2023 года Вадим Калина обратился в полицию с жалобой на то, что его избили подростки, однако запрос о возбуждении уголовного дела был отклонен. Правоохранители посчитали, что Вадим сам провоцировал драку с несовершеннолетним. В декабре того же года мировой суд Тобольска признал Калину виновным в причинении физической боли и учинении других насильственных действий. За это нарушение ему был выписан штраф.

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