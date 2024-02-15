Известный тюменский блогер пожаловался в МВД на сотрудницу полиции

Напомним, что в июне 2023 года Вадим Калина обратился в полицию с жалобой на то, что его избили подростки, однако запрос о возбуждении уголовного дела был отклонен. Правоохранители посчитали, что Вадим сам провоцировал драку с несовершеннолетним. В декабре того же года мировой суд Тобольска признал Калину виновным в причинении физической боли и учинении других насильственных действий. За это нарушение ему был выписан штраф.