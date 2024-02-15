Известный тюменский блогер пожаловался в МВД на сотрудницу полиции

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Калина утверждает, что в ходе расследования сотрудница правоохранительных органов допустила ряд нарушений.
«Протокол должен был быть направлен в суд в течение трех суток. Но был направлен лишь 12 октября, через 133 дня после составления. Таким образом, нарушено мое право на своевременное и справедливое рассмотрение», — написал в заявлении блогер.
Также обвиняемый считает, что правоохранительница дописала строку «к протоколу прилагается» цифры и буквы.
Напомним, что в июне 2023 года Вадим Калина обратился в полицию с жалобой на то, что его избили подростки, однако запрос о возбуждении уголовного дела был отклонен. Правоохранители посчитали, что Вадим сам провоцировал драку с несовершеннолетним. В декабре того же года мировой суд Тобольска признал Калину виновным в причинении физической боли и учинении других насильственных действий. За это нарушение ему был выписан штраф.