В Тюмени мать подростка обвиняемого в избиении упала в обморок в суде

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Отметим, что история вызвала широкий общественный резонанс. Жители города в социальных сетях высказали возмущение.
«Мать ни капли не жаль. И неважно, какая национальность. С родителей первый спрос. Первые годы учишь — вторые пожинаешь плоды. Когда детки видосики для канальчика снимали, нарушали общественный порядок, что-то плохо не было. Всё идёт из семьи, все настроения. Значит дома такие разговоры у старших», — выразила свое мнение жительница города Дарья.
«А что она думала? Сама не смогла воспитать, значит помогут. С 14 лет уголовная ответственность. Все правильно!», — высказалась Светлана.
Напомним, ранее в СИЗО отправили 18-летнего Зию Абилова, который вместе с другими подростками участвовал в драке в ТРЦ «Солнечный». Под стражей он пробудет до 11 апреля 2024 года.