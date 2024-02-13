В Тюмени мать подростка обвиняемого в избиении упала в обморок в суде

В Тюмени матери одного из участников группы, обвиняемых в избиении подростков стало плохо прямо во время судебного заседания. Как стало известно, женщина потеряла сознание, когда услышала, что ее 15-летнего сына отправили в СИЗО. Прийти в чувства ей помогли медики.

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