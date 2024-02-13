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В Тюмени мать подростка обвиняемого в избиении упала в обморок в суде

В Тюмени мать подростка обвиняемого в избиении упала в обморок в суде

13 февраля 2024, 15:43
Фото: 72.ru
В Тюмени матери одного из участников группы, обвиняемых в избиении подростков стало плохо прямо во время судебного заседания. Как стало известно, женщина потеряла сознание, когда услышала, что ее 15-летнего сына отправили в СИЗО. Прийти в чувства ей помогли медики.
Сюжет
Суд

Отметим, что история вызвала широкий общественный резонанс. Жители города в социальных сетях высказали возмущение.

«Мать ни капли не жаль. И неважно, какая национальность. С родителей первый спрос. Первые годы учишь — вторые пожинаешь плоды. Когда детки видосики для канальчика снимали, нарушали общественный порядок, что-то плохо не было. Всё идёт из семьи, все настроения. Значит дома такие разговоры у старших», — выразила свое мнение жительница города Дарья.
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«А что она думала? Сама не смогла воспитать, значит помогут. С 14 лет уголовная ответственность. Все правильно!», — высказалась Светлана.

Напомним, ранее в СИЗО отправили 18-летнего Зию Абилова, который вместе с другими подростками участвовал в драке в ТРЦ «Солнечный». Под стражей он пробудет до 11 апреля 2024 года.

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