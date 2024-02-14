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Updated Сегодня, 10:05

Контрабандист из Тюмени вывез за границу лес на 7 млн рублей

Контрабандист из Тюмени вывез за границу лес на 7 млн рублей

14 февраля 2024, 10:02
Фото: 1MI
Контрабандист из Тюмени незаконно поставлял лесоматериал в Казахстан. Как передает пресс-служба ФТС по Тюменской области, отправки злоумышленник совершал через курганскую границу, используя поддельные документы.
«Курганской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено на рассмотрение в Петуховский районный суд, — отметили в таможне.

Напомним, что задержание контрабандиста было осуществлено в 2023 году. В отношении него возбудили семь уголовных дел. Ущерб оценили в 7 млн рублей. Как выяснилось, незаконные поставки он совершал на протяжении года.

Сейчас мужчине грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей.

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Ранее сообщалось, о том, что в Тюменской области рабочие ресурсодобывающей компании незаконно вырубали лес. Нарушители были пойманы лесниками и полицией.

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#Общество#Тюмень#Лес#Тюменская область#Уголовное дело#Штраф#Казахстан#Таможня#Контрабанда#Ущерб#Алина Петрова
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