Контрабандист из Тюмени вывез за границу лес на 7 млн рублей

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:05
«Курганской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено на рассмотрение в Петуховский районный суд, — отметили в таможне.
Напомним, что задержание контрабандиста было осуществлено в 2023 году. В отношении него возбудили семь уголовных дел. Ущерб оценили в 7 млн рублей. Как выяснилось, незаконные поставки он совершал на протяжении года.
Сейчас мужчине грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей.
Ранее сообщалось, о том, что в Тюменской области рабочие ресурсодобывающей компании незаконно вырубали лес. Нарушители были пойманы лесниками и полицией.