Через Тюменскую таможню из-за границы ввезли 1710 автомобилей

За 2023 год в Тюменскую область параллельным импортом ввезли 1710 автомобилей. По сравнению с ажиотажным 2022 годом, количество ввозимого транспорта увеличилось на 92 единицы, в то время как в 2021 году через Тюменскую таможню были ввезены 430 автомобилей.