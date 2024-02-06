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Published Сегодня, 03:56

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Через Тюменскую таможню ввезены 1710 заграничных автомобилей

Через Тюменскую таможню из-за границы ввезли 1710 автомобилей

6 февраля 2024, 03:56
Фото: Изображение Midjourney

Через Тюменскую таможню ввезены 1710 заграничных автомобилей

Физические лица занимались ввозом автомобилей для личного пользования. Юридические же ввозили в основном спецтехнику.

За 2023 год в Тюменскую область параллельным импортом ввезли 1710 автомобилей. По сравнению с ажиотажным 2022 годом, количество ввозимого транспорта увеличилось на 92 единицы, в то время как в 2021 году через Тюменскую таможню были ввезены 430 автомобилей.

Пик ввоза физическими лицами был замечен в 2022 году. Тогда были зарегистрированы 1015 единиц техники, что в 11 раз больше, по сравнению с 2021 годом. В 2023 году количество сократилось до 874 единиц.

«Физические лица ввозили транспортные средства для личного пользования преимущественно из стран ЕАЭС. Юридические лица ввозили в основном спецтехнику из Китая», — рассказали в Тюменской таможне РБК Тюмень.
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В 2023 году физические лица ввозили транспорт из Армении, Киргизии, Германии, Казахстана, Грузии и ОАЭ, а в 2021 и 2022 годах также из Белоруссии и Украины. Из стран ЕАЭС везли Hyundai, Toyota, Kia, Mitsubishi, Geely. Из других стран — BMW, Mercedes, Toyota, Volkswagen, Lexus.

Юридические лица везли из Китая экскаваторы и тягачи Shacman, тракторы Lovol и Zoomlion, а также автобусы Zmontong.

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