В Тюмени возник дефицит таксистов с личным авто

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В Тюмени наблюдается острая нехватка таксистов с личным транспортом. Об этом РБК Тюмень сообщил директор Гильдии таксистов Тюменской области Сергей Шеридан.
«Мы испытываем серьезный недостаток в машинах. Заказы идут, а водителей с машинами не хватает. Это общая тенденция по всей стране: категория водителей — одна из востребованных на рынке труда», — отметил Шеридан.
Этот факт подтвердили и в Общественном Совете по развитию такси. Там сообщили, что нехватка таксистов связана с несколькими факторами.
«За последнее время сократилось количество иностранной рабочей силы, часть граждан ушла на специальную военную операцию, также сказывается вступление в силу некоторых норм нового закона о такси. Это требование об отсутствии более трех штрафов за нарушение ПДД, судимости по ряду уголовных статей. Сюда также можно отнести высокую стоимость страхования ОСАГО для такси и необходимость прохождения пред- и послерейсового медицинского контроля, предрейсового технического контроля. Зачастую в регионах просто не хватает соответствующей инфраструктуры для выполнения требований к осмотрам», — рассказали в организации.
При этом, отметили в Общественном Совете, в Тюмени за год увеличилось количество легальных таксистов. Так, в конце ноября в реестре «ТАКСИ» числились 5198 автомобилей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени наблюдается наплыв таксистов из Омской области. Водители работают «вахтовым методом» по две-три недели.