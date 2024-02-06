Сотрудники ресурсодобывающей компании в Тюменской области незаконно рубили лес

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Представители департамента лесного комплекса Тюменской области сообщили, что большая ресурсодобывающая компания самовольно чистила лесной участок для своих нужд. Общая площадь уничтоженных лесных насаждений и поврежденных земель составила 0,29 гектара. Ущерб оценили более чем в 2,3 миллиона рублей, пишет «КП-Тюмень».
Материалы по этому делу были переданы в полицию, чтобы возбудить уголовное дело в отношении незаконной рубки деревьев в регионе. Ведется административное расследование по поводу повреждения почвенного покрова.