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Posted Сегодня, 17:51

Published Сегодня, 17:51

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

Итоги дня в Тюмени: мэр с резиновой перчаткой, дамба и слухи о сносе автовокзала

Итоги дня в Тюмени: мэр с резиновой перчаткой, дамба и слухи о сносе автовокзала

21 февраля 2024, 17:51
Фото: 1MI
Дайджест событий за 21 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Глава Ишима возмутил россиян рукопожатием в резиновой перчатке

В Ишиме глава местной администрации Федор Шишкин вручил семьям сертификаты на новые квартиры и вызвал обсуждения в социальных сетях. Поводом стало то, что он пожимал руки землякам в медицинской перчатке.

На публикациях в соцсетях ишимцы выражают недовольство и удивление таким поведением чиновника. Многие сочли, что мэр «боится заразиться от простого народа» Пресс-служба, в свою очередь, сообщила, что у Федора Шишкина поврежден палец и перчатка была надета исключительно ради того, чтобы в рану не попала инфекция.

Всегда открыт для общения: чиновник из Ишима объяснил, почему жмет руки в перчатках
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В Тюмени построят дамбу в микрорайоне ДОК

В Тюмени в микрорайоне ДОК планируют построить водозаградительную дамбу. Строительство запланировано на 2033 год. Кроме дамбы, микрорайон ожидает масштабная реновация, включая постройку многоэтажных домов, школ, детских садов, библиотеки и пункта полиции. Также планируется прокладка новых дорог и возведение моста для связи микрорайона с заречной частью города. Между тем, эколог заявила, что строительство дамбы негативно повлияет на реку Туру.

«Это конец!»: тюменский эколог рассказала, как строительство дамбы повлияет на Туру
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В Тюмени произошел пожар в деревянном многоквартирном доме

В Тюмени в районе Лесобазы на улице Камчатской, 54 загорелся многоквартирный деревянный дом. На место вызова были привлечены 34 сотрудника подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, 11 единиц основной и специальной техники. Пожарным удалось ликвидировать огонь. Очевидцы сообщали, что здание тушили на протяжении трех часов.

Клубы дыма и языки пламени: в Тюмени загорелся деревянный многоквартирный дом
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Адвокат поведал о расследовании дела жестоко убитой тоболячки

Тюменский адвокат Павел Руснаков рассказал о расследовании жестокого убийства 39-летней жительницы Тобольска, Светланы Яцковской, которая была зарезана в офисе собственной компании. Правоохранительные органы рассматривают дело и допускают, что нападавший мог свести счеты с жизнью. Адвокат отметил, что в случае, если расследование подтвердит причастность лица к преступлению, уголовное производство в отношении него должно быть прекращено в связи со смертью. Родственники жертвы не могут получить компенсации и подать гражданский иск, так как виновный в убийстве считается умершим, и его родственники не несут за это ответственности.

«Суд над покойником»: адвокат рассказал о расследовании дела жестоко убитой тоболячки
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В Тюмени опровергли планы о сносе автовокзала

В Сети распространились сведения о сносе здания тюменского автовокзала. Как сообщали инсайдеры, автовокзал планировали снести в соответствии с генеральным планом. Позднее появилась информация о реконструкции. Как выяснилось, ведется работа по повышению безопасности пассажиров, включая использование интеллектуальных видеосистем. В будущем автовокзал также хотят сделать более комфортным.

Директор тюменского автовокзала опроверг планы о сносе
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