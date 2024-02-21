Итоги дня в Тюмени: мэр с резиновой перчаткой, дамба и слухи о сносе автовокзала

Тюменский адвокат Павел Руснаков рассказал о расследовании жестокого убийства 39-летней жительницы Тобольска, Светланы Яцковской, которая была зарезана в офисе собственной компании. Правоохранительные органы рассматривают дело и допускают, что нападавший мог свести счеты с жизнью. Адвокат отметил, что в случае, если расследование подтвердит причастность лица к преступлению, уголовное производство в отношении него должно быть прекращено в связи со смертью. Родственники жертвы не могут получить компенсации и подать гражданский иск, так как виновный в убийстве считается умершим, и его родственники не несут за это ответственности.