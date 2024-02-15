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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

Эксперт рассказал, как обманывают перекупщики и можно ли им доверять

Рынок автомусора: тюменцам рассказали, как не купить Троянского коня у перекупщика

15 февраля 2024, 07:23
Фото: 1MI

Эксперт рассказал, как обманывают перекупщики и можно ли им доверять

При выборе автомобиля довольно проблематично не нарваться на перекупщика. Такие «специалисты» не всегда работают честно, но опознать их вполне реально.

И все же, как работают перекупы, как их опознать, почему брать у них машины — высокий риск и в чем их плюсы? Этими подробностями поделилось издание newia.ru.

Как работают перекупщики

Перекупщики покупают машины по низким ценам и перепродают их, выходя в плюс. Схема их работы достаточно проста: они ищут недорогие автомобили, проводят оценку их состояния, потенциальной прибыли и покупают у владельца.

В зависимости от состояния машины, перекупщики могут отремонтировать автомобиль и заменить запчасти, чтобы он был более привлекательным для покупателя. После того, как машина готова к продаже, перекупщик продает ее через автосалон, онлайн-площадки или личные контакты.

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Главная цель перекупщиков — купить автомобиль подешевле и перепродать подороже. При этом, иногда они оказывают дополнительные услуги, такие как обмен автомобиля или помощь в оформлении документов.

Как опознать перекупщика

В целом, перекупщика можно определить быстро, достаточно внимательно изучить объявление. Есть несколько признаков, которые помогут опознать перекупщика.

  1. Стоимость автомобиля ниже рыночной;
  2. Госномер закрыт или замазан в фоторедакторе;
  3. Владелец указывает себя как «хозяин»;
  4. Текст объявления написан в разговорном стиле, в нем используются жаргонизмы и другие несвойственные для подобных текстов фразы;
  5. Номер телефона присутствует в объявлениях сразу на нескольких торговых площадках;
  6. Фото автомобиля сделано около сервиса или мойки;
  7. Продавец не хочет разговаривать по телефону и настаивает на личной встрече.
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Настоящий владелец знает все о своем автомобиле: когда менялись колодки, какое масло использовалось при замене, откуда появились царапины. Перекупщик же не сможет ответить ни на один вопрос и, скорее всего, начнет придумывать ответы.

Почему опасно связываться с перекупщиками?

Чаще всего автомобиль, который планирует продать перекупщик, находится не в лучшем состоянии. Покупка машины может обернуться проблемами и лишними тратами, поэтому чаще всего люди стараются избегать сделок с ними.

Однако это мнение может быть ошибочным, так как у перекупщиков можно найти и выгодные предложения, хотя зачастую они скрывают реальное состояние автомобиля.

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Обычно перекупщики не знают полную историю машины, а даже если знают, то скрывают. Реальный владелец знает все, ответит на все вопросы и, вероятно, даст некоторые советы.

Кроме того у автомобиля, купленного у перекупщика, может быть скручен пробег, а также можно обнаружить кучу дефектов, которые потребуют дорогостоящего ремонта. Все недостатки могут быть незаметны в течение первых двух-трех месяцев.

Самые опасные для покупки автомобили — «утопленники», «перевертыши» и «конструкторы», собранные из нескольких других машин. Иногда такие автомобили ремонтировать бессмысленно.

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Плюсы покупки машин у перекупщиков

Перекупщики тщательно готовят автомобиль к продаже и устраняют все следы пользования предыдущим владельцем. Внешне такие машины выглядят новыми и идеальными, но при этом они могут скрывать ряд проблем.

Перекупщики постоянно мониторят объявления и оперативно реагируют на выгодные предложения, в то время как обычный покупатель действует куда медленнее. Именно поэтому автомобили в хорошем состоянии зачастую покупаются у перекупщиков.

Перекупщики — профессионалы своего дела. Они покупают машины, которые имеют высокий спрос и не требуют крупных вложений, с качественными двигателями и надежными деталями, так как такие автомобили легче продать.

Ранее «Наш город» рассказал, почему в росте цен на автомобили виноваты перекупщики. Эксперт считает, что из-за них машины в Тюмени подорожали в полтора раза.

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