Рынок автомусора: тюменцам рассказали, как не купить Троянского коня у перекупщика

В зависимости от состояния машины, перекупщики могут отремонтировать автомобиль и заменить запчасти, чтобы он был более привлекательным для покупателя. После того, как машина готова к продаже, перекупщик продает ее через автосалон, онлайн-площадки или личные контакты.