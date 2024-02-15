Рынок автомусора: тюменцам рассказали, как не купить Троянского коня у перекупщика

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
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Updated Сегодня, 07:25
И все же, как работают перекупы, как их опознать, почему брать у них машины — высокий риск и в чем их плюсы? Этими подробностями поделилось издание newia.ru.
Перекупщики покупают машины по низким ценам и перепродают их, выходя в плюс. Схема их работы достаточно проста: они ищут недорогие автомобили, проводят оценку их состояния, потенциальной прибыли и покупают у владельца.
В зависимости от состояния машины, перекупщики могут отремонтировать автомобиль и заменить запчасти, чтобы он был более привлекательным для покупателя. После того, как машина готова к продаже, перекупщик продает ее через автосалон, онлайн-площадки или личные контакты.
Главная цель перекупщиков — купить автомобиль подешевле и перепродать подороже. При этом, иногда они оказывают дополнительные услуги, такие как обмен автомобиля или помощь в оформлении документов.
В целом, перекупщика можно определить быстро, достаточно внимательно изучить объявление. Есть несколько признаков, которые помогут опознать перекупщика.
Настоящий владелец знает все о своем автомобиле: когда менялись колодки, какое масло использовалось при замене, откуда появились царапины. Перекупщик же не сможет ответить ни на один вопрос и, скорее всего, начнет придумывать ответы.
Чаще всего автомобиль, который планирует продать перекупщик, находится не в лучшем состоянии. Покупка машины может обернуться проблемами и лишними тратами, поэтому чаще всего люди стараются избегать сделок с ними.
Однако это мнение может быть ошибочным, так как у перекупщиков можно найти и выгодные предложения, хотя зачастую они скрывают реальное состояние автомобиля.
Обычно перекупщики не знают полную историю машины, а даже если знают, то скрывают. Реальный владелец знает все, ответит на все вопросы и, вероятно, даст некоторые советы.
Кроме того у автомобиля, купленного у перекупщика, может быть скручен пробег, а также можно обнаружить кучу дефектов, которые потребуют дорогостоящего ремонта. Все недостатки могут быть незаметны в течение первых двух-трех месяцев.
Самые опасные для покупки автомобили — «утопленники», «перевертыши» и «конструкторы», собранные из нескольких других машин. Иногда такие автомобили ремонтировать бессмысленно.
Перекупщики тщательно готовят автомобиль к продаже и устраняют все следы пользования предыдущим владельцем. Внешне такие машины выглядят новыми и идеальными, но при этом они могут скрывать ряд проблем.
Перекупщики постоянно мониторят объявления и оперативно реагируют на выгодные предложения, в то время как обычный покупатель действует куда медленнее. Именно поэтому автомобили в хорошем состоянии зачастую покупаются у перекупщиков.
Перекупщики — профессионалы своего дела. Они покупают машины, которые имеют высокий спрос и не требуют крупных вложений, с качественными двигателями и надежными деталями, так как такие автомобили легче продать.
Ранее «Наш город» рассказал, почему в росте цен на автомобили виноваты перекупщики. Эксперт считает, что из-за них машины в Тюмени подорожали в полтора раза.