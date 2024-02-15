Имущество тюменских должников стало реже уходить с молотка

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В 2023 году на торгах было продано 67 объектов недвижимости, тогда как в 2022 году — 72. В других регионах наблюдается противоположная тенденция: количество проданной недвижимости выросло на 5%. По количеству проведенных торгов лидируют Московская и Челябинская области.
Генеральный директор агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов связал снижение количества сделок с тем, что сейчас стоимость недвижимости на торгах близка к рыночной.
«Быстро и с выгодой реализовать купленный на торгах объект недвижимости инвесторам не удается, поэтому в конце 2023 года наметилось снижение интереса к торгам, в полной мере которое проявится уже в первой половине 2024», — рассказал Аксенов РБК Тюмень.
Эксперт считает, что заметного роста количества проданной на торгах недвижимости можно ждать только в 2025–2026 годах.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские компании продали на аукционах имущество на 2.7 миллиарда рублей. За год сумма сделок выросла на 50%.