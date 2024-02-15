Имущество тюменских должников стало реже уходить с молотка

В 2023 году на торгах было продано 67 объектов недвижимости, тогда как в 2022 году — 72. В других регионах наблюдается противоположная тенденция: количество проданной недвижимости выросло на 5%. По количеству проведенных торгов лидируют Московская и Челябинская области.