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В Тюменской области упали продажи имущества должников на торгах

Имущество тюменских должников стало реже уходить с молотка

15 февраля 2024, 09:01
Фото: 1MI

В Тюменской области упали продажи имущества должников на торгах

По сравнению с 2022 годом, в 2023 году количество проданной на торгах жилой недвижимости должников сократилось на 5%. Эксперт рассказал, как будут обстоять дела на торгах через несколько лет.

В 2023 году на торгах было продано 67 объектов недвижимости, тогда как в 2022 году — 72. В других регионах наблюдается противоположная тенденция: количество проданной недвижимости выросло на 5%. По количеству проведенных торгов лидируют Московская и Челябинская области.

Генеральный директор агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов связал снижение количества сделок с тем, что сейчас стоимость недвижимости на торгах близка к рыночной.

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«Быстро и с выгодой реализовать купленный на торгах объект недвижимости инвесторам не удается, поэтому в конце 2023 года наметилось снижение интереса к торгам, в полной мере которое проявится уже в первой половине 2024», — рассказал Аксенов РБК Тюмень.

Эксперт считает, что заметного роста количества проданной на торгах недвижимости можно ждать только в 2025–2026 годах.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские компании продали на аукционах имущество на 2.7 миллиарда рублей. За год сумма сделок выросла на 50%.

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