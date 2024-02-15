В Тюмени строят новый детский сад на 330 мест

Детский сад рассчитан на 330 мест. В нем будут работать 14 групп, в том числе 3 ясельных, в которых предусмотрены теплые полы и отдельные входы. Для детей будут оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда, помещения для рисования и индивидуальных занятий.