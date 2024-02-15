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В Тюмени строится новый детский сад на 330 мест

В Тюмени строят новый детский сад на 330 мест

15 февраля 2024, 04:58
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени строится новый детский сад на 330 мест

Новое дошкольное учреждение строится на улице Путилова. В нем будут работать 14 групп, в том числе 3 ясельных.

Строительную площадку детского сада посетил начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

«Практика строительства детских садов в панельном исполнении уже давно себя зарекомендовала в Тюменской области. Этот детский сад станет девятым, построенным по типовому проекту. Каких-то непонятных моментов в проекте для строителей не осталось. Такие объекты строятся качественно и оперативно», — отметил Перевалов.
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Строительством занимается организация СЗ «Завод ЖБИ-3», контракт с которой был заключен 1 ноября 2023 года. На данный момент специалисты выполнили работы по забивке свай. Сейчас ведется монтаж стен и перекрытий цокольного этажа.

Детский сад рассчитан на 330 мест. В нем будут работать 14 групп, в том числе 3 ясельных, в которых предусмотрены теплые полы и отдельные входы. Для детей будут оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда, помещения для рисования и индивидуальных занятий.

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На территории детского сада высадят деревья, кустарники, а также обустроят игровые площадки с теневыми навесами.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти заказали копию Моста влюбленных за 5 миллионов рублей. Ее представят на Всемирном фестивале молодежи в Краснодарском крае.

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