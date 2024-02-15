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Published Сегодня, 08:26

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Updated Сегодня, 08:36

В Тюмени прокуратура начала проверку по фактам двух ДТП с автобусами

Тюменская прокуратура начала проверку по двум авариям с автобусами

15 февраля 2024, 08:26
Фото: 1MI

В Тюмени прокуратура начала проверку по фактам двух ДТП с автобусами

Две аварии произошли вчера вечером в Тобольске и Викуловском районе. В ДТП пострадали девочка и мужчина.

Прокурор Тюменской области поручил провести проверки по фактам двух ДТП с участием автобусов, привлечь к их проведению специалистов регионального ГИБДД и оценить соблюдение требований законодательства при организации перевозок пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Первая авария произошла на перекрестке в Тобольске. Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу при повороте и столкнулся с автобусом, в котором находились 12 человек. В аварии пострадала пассажирка легковушки — 11-летняя девочка.

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Во второй аварии, произошедшей в Викуловском районе, пострадал водитель легкового автомобиля. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами. Установлено, что он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом, в котором находились два пассажира.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени посреди дороги сгорел автобус. Пожарные тушили его более получаса. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Пострадавшие#Прокуратура#Новости тюмени#Аварии#Проверки#Любовь Селезнева
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