Тюменская прокуратура начала проверку по двум авариям с автобусами

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
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Прокурор Тюменской области поручил провести проверки по фактам двух ДТП с участием автобусов, привлечь к их проведению специалистов регионального ГИБДД и оценить соблюдение требований законодательства при организации перевозок пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Первая авария произошла на перекрестке в Тобольске. Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу при повороте и столкнулся с автобусом, в котором находились 12 человек. В аварии пострадала пассажирка легковушки — 11-летняя девочка.
Во второй аварии, произошедшей в Викуловском районе, пострадал водитель легкового автомобиля. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами. Установлено, что он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом, в котором находились два пассажира.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени посреди дороги сгорел автобус. Пожарные тушили его более получаса. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.