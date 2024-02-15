Тюменская прокуратура начала проверку по двум авариям с автобусами

Во второй аварии, произошедшей в Викуловском районе, пострадал водитель легкового автомобиля. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами. Установлено, что он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом, в котором находились два пассажира.