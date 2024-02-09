Тюменский бармен рассказал, каким коктейлем эффективнее напоить девушку

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В питейных заведениях Тюмени огромный выбор коктейлей на любой вкус и цвет. Но, как показывает практика, мужчины точно знают, что нужно заказать чтобы «склеить» девушку.
«Это коктейль „Лонг Айленд“, парни часто подходят и просят сделать его чуть крепче, а из-за состава этого особо незаметно. Буквально 2 коктейля и пить больше уже точно не стоит. Но я такое не одобряю, а потому советую девушкам, которых кто-то угощает, самим просить у бармена коктейль или напиток и забирать его из рук в руки. К тому же вы можете попросить сделать ее более легким, чтобы потом точно не сожалеть о вечере», — советует бармен.
Также Кирилл Калугин напоминает о том, что девушкам в клубах и барах стоит внимательно следить за своими бокалами и не выпускать их из виду, так как состав напитка в таком случае может быть нарушен чем-то неприятным и может даже противозаконным.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как пьяный тюменец разбил автомат с игрушками и позже раздавал эти «подарки» случайным проходим.