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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Тюменский бармен раскрыл, каким коктейлем спаивают тюменок.

Тюменский бармен рассказал, каким коктейлем эффективнее напоить девушку

9 февраля 2024, 08:03
Фото: 1MI
Тюменский бармен раскрыл, каким коктейлем спаивают тюменок.
Не секрет, что в клубах и барах тюменцы часто угощают девушек, чтобы расположить их к себе. Причем, как рассказал бармен Кирилл Калугин, есть особый коктейль, который выбирают мужчины, чтобы соблазнить понравившуюся даму.

В питейных заведениях Тюмени огромный выбор коктейлей на любой вкус и цвет. Но, как показывает практика, мужчины точно знают, что нужно заказать чтобы «склеить» девушку.

«Это коктейль „Лонг Айленд“, парни часто подходят и просят сделать его чуть крепче, а из-за состава этого особо незаметно. Буквально 2 коктейля и пить больше уже точно не стоит. Но я такое не одобряю, а потому советую девушкам, которых кто-то угощает, самим просить у бармена коктейль или напиток и забирать его из рук в руки. К тому же вы можете попросить сделать ее более легким, чтобы потом точно не сожалеть о вечере», — советует бармен.

Также Кирилл Калугин напоминает о том, что девушкам в клубах и барах стоит внимательно следить за своими бокалами и не выпускать их из виду, так как состав напитка в таком случае может быть нарушен чем-то неприятным и может даже противозаконным.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как пьяный тюменец разбил автомат с игрушками и позже раздавал эти «подарки» случайным проходим.

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