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Бармены

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2024
Тюменцы пить не умеют! Бармен рассказал, как ведут себя подвыпившие горожане
21 июня, 06:44
«Для утех берут?» Владельцы тюменского бара пожаловались на воровство анальных пробок
27 апреля, 06:58
Тюменский бармен рассказал, каким коктейлем эффективнее напоить девушку
9 февраля, 08:03
2023
Тюменские вандалы оставили свои «автографы» в новом баре на набережной
Тюменский бар «Водокачка» еще не открылся, а его уже атаковали вандалы.Владельцы пожаловались на это в официальном аккаунте заведения.
15 марта 2023, 02:27
В Тюмени на улице Челюскинцев произошла драка между посетителями бара
В Тюмени 12 марта вечером произошел конфликт в баре «Руки ВВерх!». В результате инцидента посетителям пришлось вызывать скорую помощь. Инцидент подтвердили «Нашему городу» в областном депздраве.
13 марта 2023, 14:26

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