nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Депутаты оценят меры по борьбе с несанкционированной торговлей

Депутаты оценят меры по борьбе с несанкционированной торговлей

5 февраля 2024, 05:17
Фото: Тюменская городская Дума
Члены постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету обсудят на февральском заседании принимаемые меры по пресечению незаконной торговли.

В 2023 году было составлено 1 836 административных протоколов на торговцев нелегальной продукцией. Сумма наложенных штрафов составила свыше 4,9 млн. рублей. Нарушителей относят к двум категориям: граждане, реализующие товары собственного производства или излишки сельхозпродукции, и лица, осуществляющие незаконную предпринимательскую деятельность.

Председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Алексей Рагозин подчеркивает, что городские власти не намерены лишать возможности садоводов и пожилых граждан продавать продукты со своего огорода.

Напротив, для тюменских дачников предусмотрены специальные площадки для легальной торговли. Таковых в Тюмени порядка 110 и с каждым годом их число растет, — прокомментировал депутат.

В центре особого внимания профильных структур — борьба с уличными торговцами, которые незаконно выставляют свою продукцию на самодельные прилавки или занимаются так называемой «продажей с колес».

Пресечение несанкционированной деятельности, которая наносит ущерб добросовестным предпринимателям, ведется при межведомственном взаимодействии с сотрудниками УМВД России по городу Тюмени, службы судебных приставов по Тюменской области, Управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области.

Стихийные торговые точки портят внешний вид города и нарушают благоустройство. Продавцы, как правило, захламляют мусором тротуары и не утруждают себя соблюдением санитарных норм. Главное, что их продукция представляет угрозу для здоровья жителей города, — отметил Алексей Рагозин. — Любому покупающему товары в случайных местах стоит задуматься над тем, что качество продуктов может быть опасным.
#Тюмень#Тюменская область#Депутаты#Тюменская городская Дума#Преступление#Штрафы#Санитарные нормы#Несанкционированная торговля#Садоводы
Подпишитесь
«Опасность бронхита»: чем может грозить распространяющийся в Тюмени вирус
Сегодня, 05:51
Предприимчивые тюменцы продают билеты на концерт SHAMAN втридорога
Сегодня, 07:54
Учиться на чужих ошибках: как тюменцев обманывают при продаже квартир?
Сегодня, 08:25
«Ходи и оглядывайся»: почему в Тюменской области растет уровень преступности?
Сегодня, 08:23
Пенсионер из Тюмени сделал бизнес на ненужных вещах
Сегодня, 04:11
«Откладывать невозможно!»: тюменка рассказала о расходах на жизнь в городе
Сегодня, 08:31