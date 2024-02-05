Депутаты оценят меры по борьбе с несанкционированной торговлей

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В 2023 году было составлено 1 836 административных протоколов на торговцев нелегальной продукцией. Сумма наложенных штрафов составила свыше 4,9 млн. рублей. Нарушителей относят к двум категориям: граждане, реализующие товары собственного производства или излишки сельхозпродукции, и лица, осуществляющие незаконную предпринимательскую деятельность.
Председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Алексей Рагозин подчеркивает, что городские власти не намерены лишать возможности садоводов и пожилых граждан продавать продукты со своего огорода.
Напротив, для тюменских дачников предусмотрены специальные площадки для легальной торговли. Таковых в Тюмени порядка 110 и с каждым годом их число растет, — прокомментировал депутат.
В центре особого внимания профильных структур — борьба с уличными торговцами, которые незаконно выставляют свою продукцию на самодельные прилавки или занимаются так называемой «продажей с колес».
Пресечение несанкционированной деятельности, которая наносит ущерб добросовестным предпринимателям, ведется при межведомственном взаимодействии с сотрудниками УМВД России по городу Тюмени, службы судебных приставов по Тюменской области, Управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области.
Стихийные торговые точки портят внешний вид города и нарушают благоустройство. Продавцы, как правило, захламляют мусором тротуары и не утруждают себя соблюдением санитарных норм. Главное, что их продукция представляет угрозу для здоровья жителей города, — отметил Алексей Рагозин. — Любому покупающему товары в случайных местах стоит задуматься над тем, что качество продуктов может быть опасным.