Генерал Бастрыкин взял на контроль дело тюменца, упавшего в яму с кипятком

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его ход находится под контролем главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина — глава ведомства потребовал предоставить ему доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.
Отметим, с начала 2024 года в Тюмени произошло несколько случаев обвала асфальта, в результате которых пострадали три человека. Последнее ЧП случилось в минувшее воскресенье — на улице 50 лет ВЛКСМ в яму с кипятком провалилась 21-летняя девушка. Тюменка получила ожоги 40% нижней части тела. Девушка до сих пор находится в реанимации — за ее жизнь борются врачи.
По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ход расследования обстоятельств происшествия находится под контролем председателя СК России, генерала Александра Бастрыкина.
Между тем, жители Тюмени продолжают сообщать в социальных сетях о «парящем» асфальте. Горожане отмечают, что уже в течение двух месяцев парит по улице Пархоменко, 9 Января. Также опасный участок дороги обнаружен на Широтной, 152. Накануне тюменцы предупредили, что на месте недавнего провала асфальта по улице 50 лет ВЛКСМ, вновь образовывается яма.