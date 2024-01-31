Генерал Бастрыкин взял на контроль дело тюменца, упавшего в яму с кипятком

Между тем, жители Тюмени продолжают сообщать в социальных сетях о «парящем» асфальте. Горожане отмечают, что уже в течение двух месяцев парит по улице Пархоменко, 9 Января. Также опасный участок дороги обнаружен на Широтной, 152. Накануне тюменцы предупредили, что на месте недавнего провала асфальта по улице 50 лет ВЛКСМ, вновь образовывается яма.