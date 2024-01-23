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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Автозапчасти в Тюмени за год подорожали на 19%

Автозапчасти в Тюмени подорожали на 19%. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен

23 января 2024, 06:48
Фото: 1MI

Автозапчасти в Тюмени за год подорожали на 19%

В Тюменской области за последний год автозапчасти подорожали на 19%. По мнению экспертов, в 2024 году рост продолжится.

По словам основателя компании «АвтоАзия» Андрея Козлова, дилеры уже объявили об увеличении цен на запчасти от 10 до 20%. В случае роста курса доллара — подорожание будет еще больше.

«В 2022 году рост цен на автозапчасти был обусловлен усложнившейся логистикой и санкциями. В 2023 году подорожание вызвала волатильность курса валют. По сравнению с 2021 годом одна и та же деталь выросла в цене в три раза к середине 2023 года», — отметил генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук.

В Тюмени, в частности, по сравнению с 2022 годом зажигания подорожали на 8%, тормозные диски, колодки, лампы — от 5 до 7%. Моторы для авто европейских моделей стали стоить на 17% дороже по сравнению с январем.

Большинство экспертов склоняются к тому, что даже при стабилизации валютных курсов ожидать снижения цен на автозапчасти не стоит, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени немного снизились цены на автомобили с пробегом. Сегодня средняя стоимость подержанных авто варьируется в пределах от 900 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

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