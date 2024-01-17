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Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 03:18

Updated Сегодня, 03:18

В Тюмени все заведения KFC сменят название

В Тюмени переименуют все заведения KFC

17 января 2024, 03:16
Фото: 1MI

В Тюмени все заведения KFC сменят название

Ребрендинг начнется весной 2024 года. На трафик это повлиять не должно.

Процесс ребрендинга планируется начать в мае. С того момента рестораны быстрого питания KFC в Тюмени будут переименованы в Rostic's.

Компания «Юнирест», под управлением которой находятся бренды KFC и Rostic's, уточнила, что на сегодняшний день название Rostic's носят более 300 ресторанов в разных городах страны.

К Новому году под ребрендинг попадут еще 700 ресторанов KFC. При этом, считают в компании, на трафик это повлиять не должно.

Ранее «Наш город» писал, что в скором времени в Тюмени откроется новая рюмочная. В ресторане будут подавать блюда в концепции «новой русской кухни».

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Еда#Рестораны#Ресторан#Ребрендинг#Любовь Селезнева
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