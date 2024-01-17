В Тюмени переименуют все заведения KFC

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Процесс ребрендинга планируется начать в мае. С того момента рестораны быстрого питания KFC в Тюмени будут переименованы в Rostic's.
Компания «Юнирест», под управлением которой находятся бренды KFC и Rostic's, уточнила, что на сегодняшний день название Rostic's носят более 300 ресторанов в разных городах страны.
К Новому году под ребрендинг попадут еще 700 ресторанов KFC. При этом, считают в компании, на трафик это повлиять не должно.
Ранее «Наш город» писал, что в скором времени в Тюмени откроется новая рюмочная. В ресторане будут подавать блюда в концепции «новой русской кухни».