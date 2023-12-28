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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 03:57

В Тюменской области «индекс сельди под шубой» вырос на 1,2%

В Тюмени «индекс сельди под шубой» вырос на 1,2%

28 декабря 2023, 03:55
Фото: 1MI

В Тюменской области «индекс сельди под шубой» вырос на 1,2%

Стоимость традиционного новогоднего салата выросла на 2.3 рубля и составляет на данный момент 227.6 рубля. На сколько подорожали ингредиенты блюда — рассказал Росстат.

Согласно данным, опубликованным в исследовании, рост цен связан с инфляцией на продовольственные товары.

За год репчатый лук подорожал на 10,7%, куриный яйца на 19%, сельдь на 8,3%, свекла на 7,6%, а морковь на 4,2%.

При этом, некоторые ингредиенты «Сельди под шубой» упали в цене. Так, картофель подешевел на 18,6%, а майонез стал дешевле лишь на некоторое время.

Ранее «Наш город» рассказал, что в Тюменской области «Индекс оливье» за год вырос на 2%. В среднем, приготовление этого салата обойдется в 547 рублей.

«Оливье» vs «Сельдь под шубой». Какой салат обойдется россиянам дешевле
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