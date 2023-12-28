В Тюмени «индекс сельди под шубой» вырос на 1,2%

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Согласно данным, опубликованным в исследовании, рост цен связан с инфляцией на продовольственные товары.
За год репчатый лук подорожал на 10,7%, куриный яйца на 19%, сельдь на 8,3%, свекла на 7,6%, а морковь на 4,2%.
При этом, некоторые ингредиенты «Сельди под шубой» упали в цене. Так, картофель подешевел на 18,6%, а майонез стал дешевле лишь на некоторое время.
Ранее «Наш город» рассказал, что в Тюменской области «Индекс оливье» за год вырос на 2%. В среднем, приготовление этого салата обойдется в 547 рублей.