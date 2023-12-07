В Тюменской области производство пищевых продуктов выросло на 115 процентов

Posted 7 декабря, 12:37
Published 7 декабря, 12:37
Modified Сегодня, 22:02
Updated Сегодня, 22:02
Доля производства пищевых продуктов и напитков в объеме обрабатывающих производств в январе–октябре 2023 года составила 5,1%.
За 10 месяцев 2023 года увеличено производство основных пищевых продуктов (по данным Росстата):
Наращиванию объемов производства важнейших видов продукции способствовали меры, принимаемые производителями по модернизации производства, улучшению качества и расширению ассортимента продукции, а также дополнительные меры по государственной поддержке, как на федеральном, так и на региональном уровнях.