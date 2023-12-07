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Posted 7 декабря, 12:37

Published 7 декабря, 12:37

Modified Сегодня, 22:02

Updated Сегодня, 22:02

В Тюменской области производство пищевых продуктов выросло на 115 процентов

В Тюменской области производство пищевых продуктов выросло на 115 процентов

7 декабря 2023, 12:37
Фото: 1MI
По итогам января-октября 2023 года рост производства пищевых продуктов в Тюменской области составил 115,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, производства напитков — 104,8%. Об этом сообщил региональный департамент экономики.

Доля производства пищевых продуктов и напитков в объеме обрабатывающих производств в январе–октябре 2023 года составила 5,1%.

За 10 месяцев 2023 года увеличено производство основных пищевых продуктов (по данным Росстата):

  • молока жидкого обработанного — на 16,6% к аналогичному периоду 2022 года (до 101,9 тыс. тонн),
  • кисломолочных продуктов — на 15,8% (до 36,0 тыс. тонн),
  • сливок — в 3,1 раза (до 10,2 тыс. тонн),
  • мясных полуфабрикатов — на 10,1% (до 54,0 тыс. тонн),
  • мяса — на 3,9% (до 25,8 тыс. тонн),
  • муки — на 3,3% (62,4 тыс. тонн),
  • макаронных изделий — на 3,0% (до 3,6 тыс. тонн),
  • сыров — на 2,2% (до 847,9 тонн),
  • кондитерских изделий — на 0,8% (до 13,8 тыс. тонн),
  • комбикормов — на 16,4% (337,6 тыс. тонн),
  • минеральной и питьевой воды — на 109,6% (106 млн полулитров).

Наращиванию объемов производства важнейших видов продукции способствовали меры, принимаемые производителями по модернизации производства, улучшению качества и расширению ассортимента продукции, а также дополнительные меры по государственной поддержке, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

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