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Сейчас ведутся работы в Ишиме и Тюмени

В Тюменской области ремонт дорог по нацпроекту завершен на 90%

25 сентября 2023, 08:07
Фото: 1MI
Сейчас ведутся работы в Ишиме и Тюмени
В этом году ремонт проводился на 140 объектах. Их общая протяженность — 203 километра.

В Тюменской области реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» идет полным ходом. В этом году, как сообщает Главное управление строительства, работы проводятся на 140 участках дорог, общая протяженность которых составляет 203 километра.

Дорожные рабочие обновили 7.5 километра асфальтового покрытия от Ивановки до Увата, уложив при этом 52.5 квадратных километра покрытия. Сейчас проводятся работы на двух путепроводах в Тюмени и Ишиме.

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В Тюменской области темпы проведения ремонтных работ выше, чем во многих других регионах России. На данный момент выполнено уже 90 процентов от общего объема работ.

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#Общество#Тюменская область#Ремонт#Дороги#Безопасность на дорогах#Ремонт дорог#Нацпроекты#Любовь Селезнева
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