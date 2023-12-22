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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:37

Тюменцам рассказали, какие продукты необходимо включить в рацион зимой

Зима с пользой: тюменцам назвали продукты, которые помогут пережить холода

22 декабря 2023, 09:35
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, какие продукты необходимо включить в рацион зимой

Поддержание иммунитета играет огромное значение в зимний период. Поэтому в рационе должно быть достаточное количество полезных для организма веществ.

В период холодов нужно увеличить потребление калорий, но не за счет фастфуда, а за счет полезных продуктов. Каких именно — рассказали в Роспотребнадзоре телеканалу «Саратов 24».

В первую очередь, в рацион нужно включить больше мяса. Оно является главным источником железа — основного компонента гемоглобина, и белка — строительного материала для клеток.

Морепродукты, в том числе и морская рыба, необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и нормальной работы щитовидной железы, а содержащиеся в них Омега-3 жирные кислоты замедляют старение.

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В рацион также следует включить цитрусовые — источник огромного количества аскорбиновой кислоты, а также витаминов А и Е. Рекомендуется дополнить рацион и авокадо: его плоды полезны для пищеварительной системы и обладают омолаживающим эффектом.

Не стоит отказывать себе и в хурме, содержащей антиоксиданты, благоприятно влияющей на обмен веществ и стимулирующей работу надпочечников. В зимнее время крайне полезной будет тыква, богатая пектином, кальцием и витаминами С и А. Регулярное употребление тыквы посодействует укреплению иммунитета и росту полезной микрофлоры.

Незаменимыми в рационе также будут лук и чеснок, обладающие противомикробным действием: они считаются «природными антибиотиками».

Ранее «Наш город» поделился советами врача из Тюмени. Специалист рассказал, как пережить морозы.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Зима#Здоровье#Роспотребнадзор#Продукты#Продукты питания#Иммунитет#Любовь Селезнева
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