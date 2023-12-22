Зима с пользой: тюменцам назвали продукты, которые помогут пережить холода

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В период холодов нужно увеличить потребление калорий, но не за счет фастфуда, а за счет полезных продуктов. Каких именно — рассказали в Роспотребнадзоре телеканалу «Саратов 24».
В первую очередь, в рацион нужно включить больше мяса. Оно является главным источником железа — основного компонента гемоглобина, и белка — строительного материала для клеток.
Морепродукты, в том числе и морская рыба, необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и нормальной работы щитовидной железы, а содержащиеся в них Омега-3 жирные кислоты замедляют старение.
В рацион также следует включить цитрусовые — источник огромного количества аскорбиновой кислоты, а также витаминов А и Е. Рекомендуется дополнить рацион и авокадо: его плоды полезны для пищеварительной системы и обладают омолаживающим эффектом.
Не стоит отказывать себе и в хурме, содержащей антиоксиданты, благоприятно влияющей на обмен веществ и стимулирующей работу надпочечников. В зимнее время крайне полезной будет тыква, богатая пектином, кальцием и витаминами С и А. Регулярное употребление тыквы посодействует укреплению иммунитета и росту полезной микрофлоры.
Незаменимыми в рационе также будут лук и чеснок, обладающие противомикробным действием: они считаются «природными антибиотиками».
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