Зима с пользой: тюменцам назвали продукты, которые помогут пережить холода

Не стоит отказывать себе и в хурме, содержащей антиоксиданты, благоприятно влияющей на обмен веществ и стимулирующей работу надпочечников. В зимнее время крайне полезной будет тыква, богатая пектином, кальцием и витаминами С и А. Регулярное употребление тыквы посодействует укреплению иммунитета и росту полезной микрофлоры.