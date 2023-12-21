«Обошлось без приключений»: Тюменка рассказала о поездке в Африку на ученый семинар

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Своими впечатлениями о поездке Мария Орлова поделилась с NEFT.
«Работы было немало, но нас сплавляли по местной реке Русизи, мы посмотрели на местную природу, нас покормили местной кухней. Сказали, что мы с коллегой — первая группа от Роспотребнадзора, которая съездила в Африку без приключений: не застряла на пересадке, вовремя попала на все самолеты, не имела конфликтов с местным населением, и даже малярийные комары нас не покусали, а главное — мы выполнили все поставленные задачи, несмотря на сложность условий. В общем, со всех сторон молодцы!», — рассказала биолог.
Семинар длился шесть дней. За это время Мария Орлова успела научить других участников мероприятия, которые в основном оказались из местных, брать пробы у различных насекомых, грызунов и даже дикобразов.