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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Тюменка рассказала о своей поездке в Африку на ученый семинар

«Обошлось без приключений»: Тюменка рассказала о поездке в Африку на ученый семинар

21 декабря 2023, 16:03
Фото: 1MI

Тюменка рассказала о своей поездке в Африку на ученый семинар

Энтомолог из Тюмени Мария Орлова несколько дней провела в африканской стране Бурунди, где обучала местных ученых зоолого-энтомологическим исследованиям. Также кандидат биологических наук поделилась с коллегами опытом в предотвращении распространения заразных заболеваний.
Фото: NEFT

Своими впечатлениями о поездке Мария Орлова поделилась с NEFT.

«Работы было немало, но нас сплавляли по местной реке Русизи, мы посмотрели на местную природу, нас покормили местной кухней. Сказали, что мы с коллегой — первая группа от Роспотребнадзора, которая съездила в Африку без приключений: не застряла на пересадке, вовремя попала на все самолеты, не имела конфликтов с местным населением, и даже малярийные комары нас не покусали, а главное — мы выполнили все поставленные задачи, несмотря на сложность условий. В общем, со всех сторон молодцы!», — рассказала биолог.

Семинар длился шесть дней. За это время Мария Орлова успела научить других участников мероприятия, которые в основном оказались из местных, брать пробы у различных насекомых, грызунов и даже дикобразов.

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#Общество#Ирина Швецова
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