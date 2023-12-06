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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Эксперты рассказали, какие продукты можно и нельзя есть перед сном

В объятиях Морфея: тюменцам рассказали, какие продукты помогут уснуть

6 декабря 2023, 09:53
Фото: 1MI

Эксперты рассказали, какие продукты можно и нельзя есть перед сном

Духота, шум, свет — факторы, которые могут не дать тюменцам нормально уснуть. Но есть еще один момент, влияющий на качество сна — питание. Неправильный ужин зачастую не дает организму расслабиться и подготовиться к отдыху.

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала телеканалу «Саратов 24», какие продукты можно и нельзя есть перед сном. В первую очередь, она рекомендует употреблять продукты богатые калием, магнием, мелатонином и триптофаном.

Сон и гормон

Например, в молочных продуктах содержится триптофан, благодаря которому в организме вырабатывается мелатонин — «гормон сна». Также мелатонином богата черешня.

В орехах содержатся не только мелатонин, но и магний, снижающий уровень стресса. Магния много и в овсяной каше, а в бананах есть и магний, и калий, который помогает расслабить мышцы. Омега-3 жирные кислоты можно получить из жирной рыбы, такой как тунец, лосось и сардины.

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Каждый организм — личность

Курбатова напоминает, что каждый организм индивидуален, поэтому реакция на вышеперечисленные продукты может быть какой угодно. Лучше отталкиваться от собственных предпочтений и избегать жареных блюд, острой, соленой и тяжелой пищи, а также продуктов, содержащих кофеин.

Эксперт Людмила Сотскова дополнила список «усыпляющих» продуктов. Она советует разнообразить рацион сыром: всего пара ломтиков закроет потребность в триптофане.

Достойным продуктом она также считает яйца, но с ними нужно быть осторожнее. В желтке много холестерина, поэтому даже здоровому человеку не рекомендуется есть больше 10 штук в неделю.

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Больше мяса и фруктов

В список полезных и доступных продуктов эксперт занесла мясо индейки и курицы, богатые на белок и триптофан. Сбалансировать рацион могут соевые продукты: они являются источником белка, витаминов, клетчатки и при этом содержат мало калорий.

Фрукты и ягоды, особенно вишня, киви и виноград, содержат в себе много мелатонина и низкокалорийны, а также их можно включать в рацион в любое время дня.

В заключение Сотскова напомнила, что нет конкретного «усыпляющего» продукта: в рационе должны быть и белки, и жиры, и углеводы.

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