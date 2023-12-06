В объятиях Морфея: тюменцам рассказали, какие продукты помогут уснуть

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала телеканалу «Саратов 24», какие продукты можно и нельзя есть перед сном. В первую очередь, она рекомендует употреблять продукты богатые калием, магнием, мелатонином и триптофаном.
Например, в молочных продуктах содержится триптофан, благодаря которому в организме вырабатывается мелатонин — «гормон сна». Также мелатонином богата черешня.
В орехах содержатся не только мелатонин, но и магний, снижающий уровень стресса. Магния много и в овсяной каше, а в бананах есть и магний, и калий, который помогает расслабить мышцы. Омега-3 жирные кислоты можно получить из жирной рыбы, такой как тунец, лосось и сардины.
Курбатова напоминает, что каждый организм индивидуален, поэтому реакция на вышеперечисленные продукты может быть какой угодно. Лучше отталкиваться от собственных предпочтений и избегать жареных блюд, острой, соленой и тяжелой пищи, а также продуктов, содержащих кофеин.
Эксперт Людмила Сотскова дополнила список «усыпляющих» продуктов. Она советует разнообразить рацион сыром: всего пара ломтиков закроет потребность в триптофане.
Достойным продуктом она также считает яйца, но с ними нужно быть осторожнее. В желтке много холестерина, поэтому даже здоровому человеку не рекомендуется есть больше 10 штук в неделю.
В список полезных и доступных продуктов эксперт занесла мясо индейки и курицы, богатые на белок и триптофан. Сбалансировать рацион могут соевые продукты: они являются источником белка, витаминов, клетчатки и при этом содержат мало калорий.
Фрукты и ягоды, особенно вишня, киви и виноград, содержат в себе много мелатонина и низкокалорийны, а также их можно включать в рацион в любое время дня.
В заключение Сотскова напомнила, что нет конкретного «усыпляющего» продукта: в рационе должны быть и белки, и жиры, и углеводы.
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