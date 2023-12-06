В объятиях Морфея: тюменцам рассказали, какие продукты помогут уснуть

В орехах содержатся не только мелатонин, но и магний, снижающий уровень стресса. Магния много и в овсяной каше, а в бананах есть и магний, и калий, который помогает расслабить мышцы. Омега-3 жирные кислоты можно получить из жирной рыбы, такой как тунец, лосось и сардины.