Итоги дня в Тюмени: школьников закрывают на карантин, ЖК без воды, отмена Лолиты

О том, что дошкольное заведение работает до конца этой недели, родителям сообщили на собрании 25 декабря. С таким решением властей родители воспитанников детсада не согласны. Они уже подали жалобы и обращения в различные инстанции, и намерены направить соответствующее обращение в администрацию президента. Тюменцы просят помочь им разобраться в ситуации — действительно ли здание опасно и в соответствии ли с нормами проводились проверки.