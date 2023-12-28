Итоги дня в Тюмени: школьников закрывают на карантин, ЖК без воды, отмена Лолиты

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
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В Тюмени проходят рейды по проверке мигрантов из стран ближнего зарубежья. Иностранцев отлавливают на стройках и рынках, а затем доставляют их в отделения полиции для проверки документов. Некоторым из них, прямо тут — на месте, вручают повестки в военкомат или предлагают заключить контракт на военную службу.
Накануне силовики проверили две стройки и одну автомойку. В отделение доставили несколько человек, семерым из них вручили повестки, чтобы они встали на воинский учет, другим выписали штрафы.
Активисты написали обращение к губернатору региона с требованием отменить выступление Лолиты в Тюмени. По их мнению, артистка скомпрометировала себя, придя на вечеринку Насти Ивлеевой в Мутаборе.
В тюменской филармонии, узнав про петицию, заявили, что не собираются отказывать в площадке артистке, но через несколько часов после этого — концерт с Лолитой исчез из ее афиши. Также с сайта организации убрали анонс выступления Билана. Он тоже был гостем скандального пати.
В Тюменской области под новый год из-за роста числа случаев заболевания ОРВИ и гриппом закрыли на карантин 192 класса.
По данным тюменского Роспотребнадзора, в регионе за последнюю неделю число заболевших острыми респираторными инфекциями и гриппом выросло на 14,2%.
Сотни тюменцев из ЖК «Акватория» остались без водоснабжения. Жители шести многоэтажных домов по улице Павла Никольского более суток находятся в ожидании устранения коммунальной проблемы.
В УК «Аква» пояснили, что авария произошла по вине застройщика — монтаж канализационной системы был произведен не в соответствии с установленными нормами.
«Вот такие блага проживания в многоквартирниках. Город развивается? Идем в светлое будущее? Уже 10 раз пожалели, что купили тут квартиру, один обман, но зато какая шикарная реклама. То свет отключают, то воды нет, то платежки как с неба взятые», — жалуются тюменцы в соцсетях.
В Тюмени закрывают детский сад №110. Выяснилось, что здание, где располагается дошкольное учреждение, находится в аварийном состоянии. Поэтому теперь тюменцам придется возить детей в детсады за несколько километров от дома — в ближайших учреждениях свободных мест нет.
О том, что дошкольное заведение работает до конца этой недели, родителям сообщили на собрании 25 декабря. С таким решением властей родители воспитанников детсада не согласны. Они уже подали жалобы и обращения в различные инстанции, и намерены направить соответствующее обращение в администрацию президента. Тюменцы просят помочь им разобраться в ситуации — действительно ли здание опасно и в соответствии ли с нормами проводились проверки.