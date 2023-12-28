«Акватория» осталась без aqua: сотни тюменцев более суток сидят без воды

Отметим, ЖК «Акватория» находится в восточной части города Тюмени на берегу реки Туры. Стоимость квартир в жилом комплексе составляет от 4,2 до 9,9 миллионов рублей. Застройщиком является ООО «СБК». СЗ специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений. На территории региона работает с 2024 года.