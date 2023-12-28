«Акватория» осталась без aqua: сотни тюменцев более суток сидят без воды

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
По словам горожан, в управляющей компании с говорящим названием «Аква» пояснили, что авария произошла по вине застройщика. Как выяснилось, монтаж канализационной системы был произведен не в соответствии с установленными нормами.
«Шел 2023-й … Люди стоят на морозе в очереди за водой, как будто 1943-й, раздача воды. Вот такие блага проживания в многоквартирниках. Город развивается? Идем в светлое будущее? Уже 10 раз пожалели, что купили тут квартиру, один обман, но зато какая шикарная реклама. То свет отключают, то воды нет, то платежки как с неба взятые», — посетовали местные жители.
И добавили, что складываются ощущение, что «Советский Союз возвращается — дефицит товаров и услуг, очереди».
Отметим, ЖК «Акватория» находится в восточной части города Тюмени на берегу реки Туры. Стоимость квартир в жилом комплексе составляет от 4,2 до 9,9 миллионов рублей. Застройщиком является ООО «СБК». СЗ специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений. На территории региона работает с 2024 года.
По итогам 2022 года выручка ООО «СБК» сократилась на 31% и составила 980 миллионов рублей, чистая прибыль выросла на 154% — до 376,6 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области утвержден план по повышению надежности электроснабжения, в который вошли более 50 мероприятий.