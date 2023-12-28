В новогодние праздники на горячие источники Тюмени массово приедут жители ХМАО

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Об этом «Ура. ру» рассказали в турагентстве Soloway. По словам руководителя компании Елены Соловьевой, югорчане зимой ездят отдыхать и в другие города, но Тюмень у них стала самым массовым направлением.
«Тюмень популярна сейчас. Но летят и во все наши крупные города. Это Екатеринбург, Казань, Сочи. Конечно, большая часть едет самостоятельно. По России чаще люди просто сами бронируют себе места, покупают билеты и снимают квартиры», — отметила турменеджер.
Напомним, в связи с растущим спросом на горячие источники и для привлечения туристов в регион, в Тюмени будет построен новый термальный курорт с большой вместимостью.