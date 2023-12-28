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Published Сегодня, 12:26

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Updated Сегодня, 12:29

В новогодние праздники на горячие источники Тюмени массово приедут жители ХМАО

В новогодние праздники на горячие источники Тюмени массово приедут жители ХМАО

28 декабря 2023, 12:26
Фото: 1MI
Все больше жителей Ханты-Мансийского автономного округа выбирают для отдыха в новогодние каникулы — Тюмень. Больше всего их привлекают здесь — горячие источники.

Об этом «Ура. ру» рассказали в турагентстве Soloway. По словам руководителя компании Елены Соловьевой, югорчане зимой ездят отдыхать и в другие города, но Тюмень у них стала самым массовым направлением.

«Тюмень популярна сейчас. Но летят и во все наши крупные города. Это Екатеринбург, Казань, Сочи. Конечно, большая часть едет самостоятельно. По России чаще люди просто сами бронируют себе места, покупают билеты и снимают квартиры», — отметила турменеджер.

Напомним, в связи с растущим спросом на горячие источники и для привлечения туристов в регион, в Тюмени будет построен новый термальный курорт с большой вместимостью.

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#Общество#Ирина Швецова#Горячий источник#Туристы
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