nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

В центре Тюмени закрывают детский сад из-за обнаруженных в здании трещин

В центре Тюмени закрывают детский сад. Родители намерены обращаться к президенту

28 декабря 2023, 07:07
Фото: 1MI

В центре Тюмени закрывают детский сад из-за обнаруженных в здании трещин

Родители более 130 тюменских детей вместо того чтобы заниматься подготовкой к Новому году, бегают по садам и инстанциям и решают вопрос — куда отправить своего ребенка после новогодних каникул.
Сюжет
Дети
Фото: 1MI

Детский сад № 110, куда ранее ходили ребята, закрывают. Выяснилось, что здание, где располагается дошкольное учреждение, находится в аварийном состоянии. Поэтому теперь тюменцам придется возить детей в детсады за несколько километров от дома — в ближайших учреждениях свободных мест нет.

О том, что дошкольное заведение работает до конца этой недели, родителям сообщили на собрании 25 декабря. По утверждениям горожан, им пояснили, что была проведена проверка строения, на которой выявили якобы возникшие трещины в здании. Однако тюменцы отмечают, что эти трещины наблюдают уже на протяжении четырех лет — родители поднимали архивы фотографий за предыдущие годы.

«Если в здании находиться опасно, то почему тогда детский сад приняли к 1 сентября? Заведующая подвергла детей опасности? Все эти годы делались ремонты, выделялись деньги — как получилось, что здание довели до аварийного состояния? Неужели администрации садика было настолько наплевать, что они намеренно довели здание до такого состояния. А может, это сделано преднамеренно, для того чтобы признать сад аварийным и воткнуть на его место очередную высотку или торговый центр? Ведь в истории города уже были такие случаи. Вопросов много, а вот ответов нет», — посетовала в беседе с «Нашим Городом» мама одного из воспитанников детсада.
Фото: 1MI

По ее словам, заведующая детсадом заверяет, что не предполагала, что придётся закрываться, но судя по тому, что происходит, к этому планомерно готовились.

«Официального заключения о признании здания аварийным нет. Есть результат визуального осмотра, который непонятно кем и как произведен. Нам не показали документ полностью даже», — отметила тюменка.

Родителями детсадовцев уже поданы жалобы и обращения в прокуратуру и во все возможные инстанции. В случае необходимости будут направлены обращения в адрес президента России Владимира Путина. Тюменцы просят помочь разобраться в ситуации — действительно ли здание опасно и в соответствии ли с нормами проводились проверки.

Фото: 1MI

Между тем в департаменте образования Тюмени «Нашему Городу» сообщили, что по результатам визуального обследования здания детского сада № 110, проведенного специализированной организацией, принято решение о проведении детального инструментального обследования конструкций здания с целью определения его технического состояния.

«С учётом этих обстоятельств для создания безопасных условий пребывания детей деятельность корпуса детского сада приостанавливается», — пояснили в ведомстве.
Читайте также:
Тюменские таможенники запретили ввоз Coca-Cola из КазахстанаЖителям Тюмени отказали в строительстве новой дорогиВ Тюмени силовики ловят мигрантов на стройках и предлагают заключить контракт«У них нет желания брать оружие в руки»: тюменские призывники не хотят идти в армию
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#Детский сад#Аварийное#Жалобы родителей
Подпишитесь
Президент Путин пообещал приехать в Тюмень в 2024 году
Сегодня, 04:23
В Новый год без отравления: тюменцам назвали основные правила сервировки стола
Сегодня, 07:24
«Они безумные!»: тюменский таксист рассказал о работе в преддверии Нового года
Сегодня, 07:21
Замеченной на «голой» вечеринке звезде разрешат выступить в тюменской филармонии
Сегодня, 02:36
Рабочие итоги года: кому в Тюмени в 2023 году предлагали самую высокую зарплату?
Вчера, 04:21
«У них нет желания брать оружие в руки»: тюменские призывники не хотят идти в армию
Сегодня, 06:33