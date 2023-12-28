В центре Тюмени закрывают детский сад. Родители намерены обращаться к президенту

О том, что дошкольное заведение работает до конца этой недели, родителям сообщили на собрании 25 декабря. По утверждениям горожан, им пояснили, что была проведена проверка строения, на которой выявили якобы возникшие трещины в здании. Однако тюменцы отмечают, что эти трещины наблюдают уже на протяжении четырех лет — родители поднимали архивы фотографий за предыдущие годы.