В центре Тюмени закрывают детский сад. Родители намерены обращаться к президенту

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Детский сад № 110, куда ранее ходили ребята, закрывают. Выяснилось, что здание, где располагается дошкольное учреждение, находится в аварийном состоянии. Поэтому теперь тюменцам придется возить детей в детсады за несколько километров от дома — в ближайших учреждениях свободных мест нет.
О том, что дошкольное заведение работает до конца этой недели, родителям сообщили на собрании 25 декабря. По утверждениям горожан, им пояснили, что была проведена проверка строения, на которой выявили якобы возникшие трещины в здании. Однако тюменцы отмечают, что эти трещины наблюдают уже на протяжении четырех лет — родители поднимали архивы фотографий за предыдущие годы.
«Если в здании находиться опасно, то почему тогда детский сад приняли к 1 сентября? Заведующая подвергла детей опасности? Все эти годы делались ремонты, выделялись деньги — как получилось, что здание довели до аварийного состояния? Неужели администрации садика было настолько наплевать, что они намеренно довели здание до такого состояния. А может, это сделано преднамеренно, для того чтобы признать сад аварийным и воткнуть на его место очередную высотку или торговый центр? Ведь в истории города уже были такие случаи. Вопросов много, а вот ответов нет», — посетовала в беседе с «Нашим Городом» мама одного из воспитанников детсада.
По ее словам, заведующая детсадом заверяет, что не предполагала, что придётся закрываться, но судя по тому, что происходит, к этому планомерно готовились.
«Официального заключения о признании здания аварийным нет. Есть результат визуального осмотра, который непонятно кем и как произведен. Нам не показали документ полностью даже», — отметила тюменка.
Родителями детсадовцев уже поданы жалобы и обращения в прокуратуру и во все возможные инстанции. В случае необходимости будут направлены обращения в адрес президента России Владимира Путина. Тюменцы просят помочь разобраться в ситуации — действительно ли здание опасно и в соответствии ли с нормами проводились проверки.
Между тем в департаменте образования Тюмени «Нашему Городу» сообщили, что по результатам визуального обследования здания детского сада № 110, проведенного специализированной организацией, принято решение о проведении детального инструментального обследования конструкций здания с целью определения его технического состояния.
«С учётом этих обстоятельств для создания безопасных условий пребывания детей деятельность корпуса детского сада приостанавливается», — пояснили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении поваров детского сада, по вине которых произошла вспышка сальмонеллеза. Инфекцию выявили у 54 детей.