Рост заболевших почти на 15%: в Тюменской области закрыли на карантин 190 классов

По данным управления Роспотребнадзора, в настоящее время регионе отмечен рост числа случаев заболевания ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю число заболевших выросло на 14,2% по сравнению с показателями предыдущей недели. Одновременно с этим сократилось на 24,4% число заболевших COVID-19 — за последнюю неделю коронавирусом заболели 988 жителей региона.