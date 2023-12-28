Рост заболевших почти на 15%: в Тюменской области закрыли на карантин 190 классов

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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«В школах Тюменской области на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведены 192 класса или 1,9% от общего числа классов», — сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.
По данным управления Роспотребнадзора, в настоящее время регионе отмечен рост числа случаев заболевания ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю число заболевших выросло на 14,2% по сравнению с показателями предыдущей недели. Одновременно с этим сократилось на 24,4% число заболевших COVID-19 — за последнюю неделю коронавирусом заболели 988 жителей региона.
Ранее «Наш Город» писал, что у детей из Луганской Народной Республики, отдыхавших в тюменском лагере «Ребячья республика» обнаружили грипп А. Инфекцию выявили у 61 ребенка и одного сопровождающего. Еще 39 ребятам поставили диагноз ОРВИ.