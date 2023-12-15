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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

В Тюмени за год сильно подорожала курятина

В Тюмени за год сильно подорожала курятина

15 декабря 2023, 13:12
Фото: 1MI
В Тюменской области с начала года куриное мясо подорожало в среднем на 2,5 рубля. Такие данные приводит Тюменьстат. Однако, судя по последним ценникам, рост стоимости этого продукта значительно превысил официальный показатель.
Фото: 1MI

Цены на курицу в магазинах города изучил 72.RU. Так, сегодня тушку птицы в «Магните» можно купить по «Соц. цене» по 169 рублей за килограмм. В «Монетке» — за 189 или за 219 рублей. «Пятерочка» продает курицу по 163 рубля. В «Ашане» на выбор — от 189 до 252 рублей, в «Ленте» — от 230 до 270 рублей.

Подорожание курицы может быть связано с ростом спроса на нее, который в свою очередь вырос из-за увеличения стоимости красного мяса.

«Люди, которые раньше предпочитали покупать свинину и говядину, вынуждены покупать курицу. Раз так, то растет спрос. На это еще сказалось увеличение экспорта. За последние пять лет, по данным таможенной службы, экспорт курицы вырос в два раза. Тем не менее основная причина, на мой взгляд, это вынужденное изменение пищевых привычек россиян. Это привело к росту спроса», — пояснил изданию экономист Константин Селянин.
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Кроме курицы, в последние несколько недель существенно выросли в цене яйца. На этот факт пришлось обратить внимание мэру Тюмени, который рассказал, что в городе их стоимость местами поднялась до двухсот рублей. А накануне проблема дорогих яиц была озвучена президентом Владимиром Путиным на его прямой линии по итогам года.

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