В Тюмени за год сильно подорожала курятина

Цены на курицу в магазинах города изучил 72.RU. Так, сегодня тушку птицы в «Магните» можно купить по «Соц. цене» по 169 рублей за килограмм. В «Монетке» — за 189 или за 219 рублей. «Пятерочка» продает курицу по 163 рубля. В «Ашане» на выбор — от 189 до 252 рублей, в «Ленте» — от 230 до 270 рублей.