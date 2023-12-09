Тюменские таксисты подняли цены на свои услуги в четыре раза

Между тем, в таксофирмах пояснили, что в морозы, часы пик действует повышающий коэффициент с цель привлечь на линию как можно больше водителей. В пресс-службе «Яндекса» еще ранее сообщали, что такая временная и вынужденная мера позволяет уехать на такси тем, кому это нужно срочно. Именно поэтому стоимость поездки по одному и тому же маршруту в разное время может отличаться.