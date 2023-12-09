Тюменские таксисты подняли цены на свои услуги в четыре раза

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
«Сумасшедшие цены на услуги такси — по городу 1 тысяча рублей стоит! Все автобусы ходят переполненные раз в 40 минут, автобус маршрута № 46 и вовсе раз в час, а то и реже. Ни утром, ни вечером нормально не уедешь. Люди на работу опаздывают, часами стоят на остановках в мороз пытаясь уехать», — жаловались в социальных сетях тюменцы.
Между тем, в таксофирмах пояснили, что в морозы, часы пик действует повышающий коэффициент с цель привлечь на линию как можно больше водителей. В пресс-службе «Яндекса» еще ранее сообщали, что такая временная и вынужденная мера позволяет уехать на такси тем, кому это нужно срочно. Именно поэтому стоимость поездки по одному и тому же маршруту в разное время может отличаться.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала 2023 года подорожали услуги служб такси. Стоимость проезда одного километра пусти увеличилась на 5 рублей. В январе этого года цена составляла 31 рубль, в настоящее время — 36 рублей.