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За 2023 год в Тюменской области на производствах погибли 11 человек

В 2023 году на производствах Тюменской области погибли 11 человек

15 декабря 2023, 02:39
Фото: 1MI

За 2023 год в Тюменской области на производствах погибли 11 человек

Трудовая инспекция региона поделилась печальной статистикой с АиФ-Тюмень. Стало известно, какие отрасли являются самыми травмоопасными.

С начала 2023 года в Тюменской области на производствах погибли 11 человек. В список самых травмоопасных отраслей попали строительство, торговля, обрабатывающие производства и ремонт автотранспорта.

Стоит напомнить о случаях, когда специалисты погибали во время проведения работ. Так, в декабре в Тюмени молодой человек упал в шахту лифта строящегося дома.

В ноябре на тобольском заводе погиб сотрудник подрядной организации: на него упала металлическая труба, а в октябре при строительстве дома в тюменском селе рабочий сорвался со строительных лесов.

Ранее «Наш город» сообщал, что осужденному тюменцу выплатят компенсацию за травму, полученную на производстве. Мужчина лишился четырех пальцев при выполнении столярных работ.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Травмы#Новости тюмени#Тюменцы#Несчастный случай#Погибшие#Статистика#Любовь Селезнева
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