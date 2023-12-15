В 2023 году на производствах Тюменской области погибли 11 человек

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
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С начала 2023 года в Тюменской области на производствах погибли 11 человек. В список самых травмоопасных отраслей попали строительство, торговля, обрабатывающие производства и ремонт автотранспорта.
Стоит напомнить о случаях, когда специалисты погибали во время проведения работ. Так, в декабре в Тюмени молодой человек упал в шахту лифта строящегося дома.
Ранее «Наш город» сообщал, что осужденному тюменцу выплатят компенсацию за травму, полученную на производстве. Мужчина лишился четырех пальцев при выполнении столярных работ.