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Спрос на рабочие специальности в Тюмени вырос на 59 процентов

Спрос вырос в 1,5 раза. Тюменские работодатели все активнее ищут простых рабочих

7 декабря 2023, 18:27
Фото: 1MI

Спрос на рабочие специальности в Тюмени вырос на 59 процентов

По итогам осени количество вакансий на производствах Тюменской области выросло на 59 процентов. Такие выводы сделали аналитики платформы «Авито Работа». Специалистам предлагают высокие по меркам региона зарплаты.

Аналитики сравнивали количество вакансий, опубликованных этой осенью, с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, напомним, ранее специалисты сообщали, что ежегодно тюменским работодателям будет требоваться около 20 тысяч сотрудников. Такие прогнозы сделали в департаменте труда и занятости. Кроме того, там составили топ отраслей, которые будут наиболее востребованы в ближайшем будущем. В них попали строительство, транспорт, торговля, обрабатывающие производства и сфера образования. Везде требуются специалисты и с высшим, и со средне-специальным образованием, отмечали чиновники.

Для увеличения популярности СПО, кстати, и благодаря востребованности таких квалифицированных кадров в Тюменских средне-специальных учебных заведениях в ближайшие годы появится 3000 дополнительных бюджетных мест. Первую тысячу создадут уже в следующем году.

Кроме того, в ноябре в регионе зафиксировали острый дефицит строителей. Тогда в Тюменской области было почти 3,5 тысячи вакансий в этой сфере. Средняя зарплата в отрасли, по оценкам специалистов, составляет 100-150 тысяч рублей. Конечно, при наличии необходимой квалификации.

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