Спрос вырос в 1,5 раза. Тюменские работодатели все активнее ищут простых рабочих

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Аналитики сравнивали количество вакансий, опубликованных этой осенью, с аналогичным периодом прошлого года.
При этом, напомним, ранее специалисты сообщали, что ежегодно тюменским работодателям будет требоваться около 20 тысяч сотрудников. Такие прогнозы сделали в департаменте труда и занятости. Кроме того, там составили топ отраслей, которые будут наиболее востребованы в ближайшем будущем. В них попали строительство, транспорт, торговля, обрабатывающие производства и сфера образования. Везде требуются специалисты и с высшим, и со средне-специальным образованием, отмечали чиновники.
Для увеличения популярности СПО, кстати, и благодаря востребованности таких квалифицированных кадров в Тюменских средне-специальных учебных заведениях в ближайшие годы появится 3000 дополнительных бюджетных мест. Первую тысячу создадут уже в следующем году.
Кроме того, в ноябре в регионе зафиксировали острый дефицит строителей. Тогда в Тюменской области было почти 3,5 тысячи вакансий в этой сфере. Средняя зарплата в отрасли, по оценкам специалистов, составляет 100-150 тысяч рублей. Конечно, при наличии необходимой квалификации.