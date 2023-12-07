Спрос вырос в 1,5 раза. Тюменские работодатели все активнее ищут простых рабочих

При этом, напомним, ранее специалисты сообщали, что ежегодно тюменским работодателям будет требоваться около 20 тысяч сотрудников. Такие прогнозы сделали в департаменте труда и занятости. Кроме того, там составили топ отраслей, которые будут наиболее востребованы в ближайшем будущем. В них попали строительство, транспорт, торговля, обрабатывающие производства и сфера образования. Везде требуются специалисты и с высшим, и со средне-специальным образованием, отмечали чиновники.