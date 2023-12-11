Управление собственной безопасности заинтересовалось тюменцем, заявившим о пытках.

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Тюменец в сентябре стал проходить подозреваемым по уголовному делу. В день, когда его пригласили в отделение полиции для дачи показаний, он, по словам адвоката, подвергся психологическому и психологическому насилию. По словам мужчины, его заставляли стоять часами в «ласточке», угрожали и настоятельно просили дать конкретные показания.
«После резонанса в СМИ с нами связались из Управления собственной безопасности и сообщили о проведении проверки. Это удивительно, ведь ранее мы получали отказные. Вскоре мы отправимся в УСБ, чтобы посмотреть, как будет проводиться эта проверка. Факт получения травм могут подтвердить родственники обвиняемого, которые зафиксировали раны и синяки на теле мужчины, после его возвращения из отделения», — рассказал «Нашему городу» адвокат подозреваемого Павел Руснаков.
Примечательно, что ранее инициативная группа тюменцев отправлялась на прием в Генеральную прокуратуру, чтобы поднять вопрос пыток в регионе. Как известно, участникам поездки удалось добиться проведения проверки в регионе, которая также должна пройти в ближайшее время.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что фигурант «Тюменского дела» Дениз Айдын написал письмо Татьяне Москалевой, уполномоченному по правам человека в РФ, с жалобой на пытки и отказы в расследовании превышений полномочий силовиков.