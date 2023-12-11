Управление собственной безопасности заинтересовалось тюменцем, заявившим о пытках.

Тюменец в сентябре стал проходить подозреваемым по уголовному делу. В день, когда его пригласили в отделение полиции для дачи показаний, он, по словам адвоката, подвергся психологическому и психологическому насилию. По словам мужчины, его заставляли стоять часами в «ласточке», угрожали и настоятельно просили дать конкретные показания.