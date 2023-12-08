Утепляются как могут: из-за морозов тюменцы начали воровать теплые вещи

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Сразу двух тюменок застали за кражей теплых вещей. Одна из них уже задержана полицейскими.
Жительница Уватского района заказала в интернет-магазине норковую шубу за 71 тысячу рублей. Чтобы остаться и с обновкой, и с деньгами, 35-летняя женщина пошла на ухищрения.
Преступница пришла в пункт выдачи заказов и прошла с новой шубой в примерочную, где подменила ее на свою старую. Упакованный товар она вернула сотруднику пункта, сообщив, что он ей не подошел.
Женщине грозят шесть лет тюрьмы. Товар вернули законному владельцу.
Злодеяния другой тюменки попали в объектив камеры видеонаблюдения, размещенной в одном из торговых центров города. Видеозаписью поделилась группа «ЧС Тюмень».
Женщина некоторое время ходила вокруг торгового островка и присматривалась. Все это время продавец занимался своими делами и не следил за ней. Определившись с выбором, тюменка сняла шапку с манекена и положила в свою сумку, после чего быстро скрылась.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени таксист обокрал своего пьяного пассажира. Мужчина воспользовался его состоянием и перевел деньги с его счета на свой.