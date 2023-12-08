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Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Из-за морозов тюменцы начали воровать шубы и шапки

Утепляются как могут: из-за морозов тюменцы начали воровать теплые вещи

8 декабря 2023, 08:44
Фото: 1MI

Из-за морозов тюменцы начали воровать шубы и шапки

Холодная погода вынуждает тюменцев переступать порог закона. Так, за воровством поймали двух тюменок: одной понадобилась шапка, другой — дорогая шуба.

Сразу двух тюменок застали за кражей теплых вещей. Одна из них уже задержана полицейскими.

Жительница Уватского района заказала в интернет-магазине норковую шубу за 71 тысячу рублей. Чтобы остаться и с обновкой, и с деньгами, 35-летняя женщина пошла на ухищрения.

Преступница пришла в пункт выдачи заказов и прошла с новой шубой в примерочную, где подменила ее на свою старую. Упакованный товар она вернула сотруднику пункта, сообщив, что он ей не подошел.

Женщине грозят шесть лет тюрьмы. Товар вернули законному владельцу.

Злодеяния другой тюменки попали в объектив камеры видеонаблюдения, размещенной в одном из торговых центров города. Видеозаписью поделилась группа «ЧС Тюмень».

Видео: ЧС Тюмень / ВКонтакте

Женщина некоторое время ходила вокруг торгового островка и присматривалась. Все это время продавец занимался своими делами и не следил за ней. Определившись с выбором, тюменка сняла шапку с манекена и положила в свою сумку, после чего быстро скрылась.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени таксист обокрал своего пьяного пассажира. Мужчина воспользовался его состоянием и перевел деньги с его счета на свой.

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