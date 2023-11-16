В селе Викулово после капремонта открыли поликлинику

Отметим, одно из главных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. Для этого в регионе есть собственная программа, по которой в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, что позволяет улучшить качество проведения диагностики и лечения.