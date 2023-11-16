В селе Викулово после капремонта открыли поликлинику

Posted 15 ноября, 21:02
Published 15 ноября, 21:02
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
«Средства на оснащение поликлиники в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи были выделены по поручению Губернатора Тюменской области Александра Моора. У нас есть опытные врачи различных специальностей, готовые направить свои профессиональные знания и опыт на сбережение здоровья населения», — отметил главврач ОБ №4 Александр Синельников.
Капитальный ремонт поликлиники проведен в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».
Отметим, одно из главных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. Для этого в регионе есть собственная программа, по которой в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, что позволяет улучшить качество проведения диагностики и лечения.