nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 21:02

Published 15 ноября, 21:02

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

В селе Викулово после капремонта открыли поликлинику

В селе Викулово после капремонта открыли поликлинику

15 ноября 2023, 21:02
Фото: 1MI
Поликлиника в селе Викулово открылась после капитального ремонта. После реконструкции в медучреждении установили современное оборудование — цифровой маммограф, рефрактометр, стоматологические системы и установки, уретроскоп и многое другое, сообщает депздрав Тюменской области.
Фото: департамент здравоохранения ТО
«Средства на оснащение поликлиники в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи были выделены по поручению Губернатора Тюменской области Александра Моора. У нас есть опытные врачи различных специальностей, готовые направить свои профессиональные знания и опыт на сбережение здоровья населения», — отметил главврач ОБ №4 Александр Синельников.

Капитальный ремонт поликлиники проведен в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

Отметим, одно из главных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. Для этого в регионе есть собственная программа, по которой в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, что позволяет улучшить качество проведения диагностики и лечения.

В Тюменской области три сельских поликлиники готовятся к открытию после ремонта
Узнать подробнее
Подпишитесь
«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала
Сегодня, 07:22
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в декабре 2023 года
1 декабря, 06:51
Без морозов и актировок: синоптики опубликовали прогноз на предстоящую зиму в Тюмени
1 декабря, 01:04
«Знай свой город»: только 5% тюменцев смогут ответить на эти вопросы о Тюмени
1 декабря, 01:00
На месте завода медоборудования в Тюмени начали строить многоэтажки
1 декабря, 03:33
В тюменском селе простились с погибшим на СВО молодым связистом
1 декабря, 09:37