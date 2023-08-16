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Posted 16 августа, 13:07

Published 16 августа, 13:07

Modified Сегодня, 03:46

Updated Сегодня, 03:46

В Тюменской области три сельских поликлиники готовятся к открытию после ремонта

В Тюменской области три сельских поликлиники готовятся к открытию после ремонта

16 августа 2023, 13:07
Фото: 1MI
В поликлиниках Абатского, Викулово и Бердюжье завершены работы по капитальному ремонту. Сейчас медучреждения готовятся к открытию, в скором времени им доставят новую мебель и оборудование, сообщает депздрав региона.

Работы проводились по нацпроекту «Здравоохранение» региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Средства на оснащение 3 поликлиник в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи были выделены по поручению губернатора области Александра Моора. Из областного бюджета на эти цели направлено 130 млн рублей и еще 10 млн на оснащение стационара Абатской районной больницы, — рассказал главный врач областной больницы №4 (г. Ишим) Александр Синельников. — Благодаря реализации государственной программы поддержки системы здравоохранения будут созданы максимально комфортные условия, как для пациентов, так и для медицинских работников».

Помимо новых столов, стульев, мягких кушеток, в каждом кабинете врача будет специализированное оборудование. Ожидается поставка радиохирургического аппарата, рефрактометра, стоматологических систем и установок, уретроскопа, гематологических анализаторов, спирометров и многого другого. Новое оборудование получат врачи-хирурги, офтальмологи, оториноларингологи, врачи УЗИ и другие специалисты. Всего в поликлиники ожидается поставка 2691 позиции мебели и медицинского оборудования.

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