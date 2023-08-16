В Тюменской области три сельских поликлиники готовятся к открытию после ремонта

Posted 16 августа, 13:07
Published 16 августа, 13:07
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
Работы проводились по нацпроекту «Здравоохранение» региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
«Средства на оснащение 3 поликлиник в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи были выделены по поручению губернатора области Александра Моора. Из областного бюджета на эти цели направлено 130 млн рублей и еще 10 млн на оснащение стационара Абатской районной больницы, — рассказал главный врач областной больницы №4 (г. Ишим) Александр Синельников. — Благодаря реализации государственной программы поддержки системы здравоохранения будут созданы максимально комфортные условия, как для пациентов, так и для медицинских работников».
Помимо новых столов, стульев, мягких кушеток, в каждом кабинете врача будет специализированное оборудование. Ожидается поставка радиохирургического аппарата, рефрактометра, стоматологических систем и установок, уретроскопа, гематологических анализаторов, спирометров и многого другого. Новое оборудование получат врачи-хирурги, офтальмологи, оториноларингологи, врачи УЗИ и другие специалисты. Всего в поликлиники ожидается поставка 2691 позиции мебели и медицинского оборудования.