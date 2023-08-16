В Тюменской области три сельских поликлиники готовятся к открытию после ремонта

«Средства на оснащение 3 поликлиник в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи были выделены по поручению губернатора области Александра Моора. Из областного бюджета на эти цели направлено 130 млн рублей и еще 10 млн на оснащение стационара Абатской районной больницы, — рассказал главный врач областной больницы №4 (г. Ишим) Александр Синельников. — Благодаря реализации государственной программы поддержки системы здравоохранения будут созданы максимально комфортные условия, как для пациентов, так и для медицинских работников».