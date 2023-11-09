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В тюменский психоневрологический интернат из ЯНАО отправят 28 детей

В тюменский психоневрологический интернат из ЯНАО отправят 28 детей

9 ноября 2023, 03:41
В доме-интернате детям будут оказываться социально-медицинские услуги. Их отправят в следующем году в пять этапов.
Сюжет
Дети

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа планируют в следующем году отправить в Детский психоневрологический дом-интернат под Тюменью 28 детей с умственными отклонениями. Договор был опубликован на портале Госзакупок.

В документе указано, что там детям будет оказываться ряд социально-медицинских услуг: уход с учетом состояния здоровья, первичная медико-санитарная помощь, а также медпомощь по педиатрии и психиатрии.

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Также в договоре уточняется, что детей будут кормить пять раз в день, а жить они будут в комнатах по пять человек. Отправлять детей будут в пять этапов в период с 1 января по 30 сентября. На эту цель планируется выделить 30.5 миллиона рублей.

Ранее ребенок-маугли из Тюмени рассказал, как сложилась его жизнь. Его мать лишили родительских прав, после чего он оказался в социальном центре, где над ним издевались.

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#Общество#Дети#Тюменская область#Услуги#Контракты#Госзакупки#Договоры#Подросток#Любовь Селезнева
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