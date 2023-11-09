В тюменский психоневрологический интернат из ЯНАО отправят 28 детей

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа планируют в следующем году отправить в Детский психоневрологический дом-интернат под Тюменью 28 детей с умственными отклонениями. Договор был опубликован на портале Госзакупок.
В документе указано, что там детям будет оказываться ряд социально-медицинских услуг: уход с учетом состояния здоровья, первичная медико-санитарная помощь, а также медпомощь по педиатрии и психиатрии.
Также в договоре уточняется, что детей будут кормить пять раз в день, а жить они будут в комнатах по пять человек. Отправлять детей будут в пять этапов в период с 1 января по 30 сентября. На эту цель планируется выделить 30.5 миллиона рублей.
Ранее ребенок-маугли из Тюмени рассказал, как сложилась его жизнь. Его мать лишили родительских прав, после чего он оказался в социальном центре, где над ним издевались.