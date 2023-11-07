Как сейчас живет тюменский ребенок-маугли

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:55
Тюменца-маугли выявили органы соцзащиты с подачи руководителей одной из школ Тюмени —для спасения подростка тогда пришлось уговаривать его мать открыть двери.
Осенью этого года в сети интернет начало появилось письмо от имени Даниила, в котором он сообщал, что его семью оклеветали, что сейчас он находится в центре «Семья» и совеем не хочет ехать в детский дом в Борках.
В редакцию 72.RU также поступило письмо от тюменца, в котором он просил помощи у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и вернуть право на проживание в своей семье.
По словам мальчика, органы опеки заинтересовались его семьей после опубликованного поста одной из его родственник в соцсетях, в котором сообщалось о затворническом образе жизни ребенка.
По словам Даниила, на самом деле он никогда не отказывался от общения с окружающими — ходил и в гости, и в магазин. Школу не посещал, так как с ним занималась его мама. К слову, в центре «Семья» он окончил 5-й класс, в минувшем году стал призером олимпиады по английскому за 8-й класс. По словам мальчика, проблем с учебой у него нет.
«Стал нормально общаться с воспитанниками центра. Меня перестали обзывать матом, курить в моей комнате и выбрасывать мое одеяло в туалет. Я побеждаю в конкурсах и олимпиадах. Но такой вот я уникальный соцработникам Тюмени не нужен. Я маугли и дебил. Они лгали на всю Россию», — посетовал Даниил.
Мама мальчика, Евгения, также заверяет, что Даниил — самый обычный ребенок. У него есть друзья, с которыми он общается через соцсети, увлечения. Единственное отличие в том, что он не посещал школу с 2014 по 2019 годы из-за болезни.
По словам Евгении Даниил часто болел простудными заболеваниями, у него часто случались приступы аллергической астмы. Кроме того, она сама не могла выходить из дома из-за железодефицитной анемии.
Правда, в 2020 году Даниил пошел в школу № 26. От своих одноклассников он отличался только возрастом.
День, когда Даниила забрали у Евгении и женщина, и сам подросток описывают одинаково. По словам Евгении, тогда к ним домой приехали судебные приставы и сказали, что настаивают на госпитализации ребенка в психоневрологический диспансер.
«Заведующая детским отделением ПНД заявила приставам, что в госпитализации ребенок не нуждается, что психических заболеваний у него ранее зафиксировано не было. Выписали направление на прием к патопсихологу, чтобы далее назначить комиссию для опровержения диагноза. Приставы снова отвезли нас в опеку. Там все были в шоке. Пришлось в срочном порядке искать для Дани место в центре „Семья“», — сообщила мать мальчика.
По ее словам, с данным решением суда она не согласна и считает его незаконным — судья знала, что Евгения не сможет защищать себя и ребенка на судебном процессе, в том числе из-за отсутствия необходимых средств для того, чтобы нанять адвоката и проблем со здоровьем (железодефицитной анемии).
Женщина утверждает, что психического расстройства у нее нет. Однако экспертиза не совсем согласна с данным утверждением — известно, что Евгения выдумала некого преследователя, который на протяжении нескольких лет якобы терроризировал семью. Кроме того, на решении изъять ребенка повлияло и то, что женщина официально не работает.
В настоящее время Евгения ограничена в родительских правах. В ближайшее время она планирует снять ограничение и вернуть Даниила обратно в семью. В настоящее время женщина работает удаленно — оформляет рекламные тексты, редактирует документы и т. д. Из квартиры, где ранее проживала с сыном, также съехала. Сейчас, по ее словам, там живут квартиранты.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова, ситуация с мальчиком-маугли находится у него на контроле.
«Сегодня мама ограничена в родительских правах в силу того, что происходило ранее. Маме надо восстанавливаться в родительских правах, чтобы вернуть мальчика домой. Центр „Семья“ контактирует и с мамой, и с другими родственниками мальчика», — отметил Андрей Степанов.
По его словам в настоящее время Даниил социализируется, привыкает к жизни вне изоляции, что непросто, потому что навык общения с окружающими в свое время был утерян. Матери ребенка данная ситуация не нравится, она пытается оспорить решение суда.
«Мама часто встречается с ребенком, ей не препятствуют», — рассказал Андрей Степанов, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области.
В настоящее время в связи с обращением Даниила в СК РФ, прокуратура Тюменской области организовала проверку по информации о нарушении прав Даниила в социально-реабилитационном центре.