Как сейчас живет тюменский ребенок-маугли

По словам Даниила, на самом деле он никогда не отказывался от общения с окружающими — ходил и в гости, и в магазин. Школу не посещал, так как с ним занималась его мама. К слову, в центре «Семья» он окончил 5-й класс, в минувшем году стал призером олимпиады по английскому за 8-й класс. По словам мальчика, проблем с учебой у него нет.