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В Тюмени 5-летний ребенок упал с высоты в несколько метров

В Тюмени 5-летний ребенок упал с высоты в несколько метров

16 сентября 2023, 10:49
Фото: Здравоохранение Тюменской области
Тюменские травматологи поставили на ноги 5-летнего ребенка с серьезной травмой. Юный тюменец упал с высоты в несколько метров, вследствие чего получил переломы костей таза и левой бедренной кости.

Маленького пациента пришлось экстренно оперировать — по методу Илизарова врачи сопоставили костные отломки при помощи специальной металлоконструкции.

После того, как костная ткань восстановилась и переломы зажили, медики демонтировали аппарат. В настоящее время 5-летний тюменец уже выписал из больницы и проходит реабилитацию.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские трансплантологи провели редкую операцию по пересадке сердца. Хирургическая процедура прошла успешно.

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