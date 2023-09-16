В Тюмени 5-летний ребенок упал с высоты в несколько метров

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Маленького пациента пришлось экстренно оперировать — по методу Илизарова врачи сопоставили костные отломки при помощи специальной металлоконструкции.
После того, как костная ткань восстановилась и переломы зажили, медики демонтировали аппарат. В настоящее время 5-летний тюменец уже выписал из больницы и проходит реабилитацию.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские трансплантологи провели редкую операцию по пересадке сердца. Хирургическая процедура прошла успешно.