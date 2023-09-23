В Тюмени ребенок хотел покончить с собой из-за издевательств отца

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В материалах уголовного дела указано, что тюменец не только давал подзатыльники 12-летнему сыну, но и заставлял вместе с ним пить алкогольные напитки. Кроме того, угрожал, что сдаст за непослушание в колонию или инсценирует самоубийство.
Гулять с друзьями на улице мальчику родитель запрещал — выходить на улицу ему можно было только в трех случая: вынос мусора, поход в магазин и школу. Регулярные издевательства и избиения детская не выдержала — мальчик дважды пытался покончить жизнь самоубийством, пишет 72.RU.
«В материалах дела содержится видеозапись, на которой ребенок говорит следующий текст: „Я не хочу подводить родителей. Они меня ненавидят. Мачеха желает смерти, папа тоже. Папа пьет и постоянно бьет. Я хочу покончить жизнь суицидом. Ненавижу родителей, без вас мне было бы лучше. У меня были настоящие друзья, и они заменили мне семью. Я не хочу, чтобы никто никого не винил в моей смерти. Я покончил жизнь суицидом только из-за того, что я не могу жить со своими родителями. Мне страшно с ними, мне постоянно угрожают“», — указано в документах.
К счастью для ребенка, данная история не осталась незамеченной — за издевательства над сыном изверга приговорили 3,5 годам лишения свободы.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени оштрафовали на пять тысяч рублей за избиение сына. Инцидент произошел во дворе одного из тюменских домов в прошлом году.