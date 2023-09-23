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В Тюмени ребенок хотел покончить с собой из-за издевательств отца

В Тюмени ребенок хотел покончить с собой из-за издевательств отца

23 сентября 2023, 10:29
Фото: 1MI

В Тюмени ребенок хотел покончить с собой из-за издевательств отца

12-летний мальчик пытался дважды свести счеты с жизнью из-за отца-алкоголика. Мужчина злоупотреблял алкоголем и регулярно избивал сына, считая, что таким образом «воспитывает его».
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Дети

В материалах уголовного дела указано, что тюменец не только давал подзатыльники 12-летнему сыну, но и заставлял вместе с ним пить алкогольные напитки. Кроме того, угрожал, что сдаст за непослушание в колонию или инсценирует самоубийство.

Гулять с друзьями на улице мальчику родитель запрещал — выходить на улицу ему можно было только в трех случая: вынос мусора, поход в магазин и школу. Регулярные издевательства и избиения детская не выдержала — мальчик дважды пытался покончить жизнь самоубийством, пишет 72.RU.

«В материалах дела содержится видеозапись, на которой ребенок говорит следующий текст: „Я не хочу подводить родителей. Они меня ненавидят. Мачеха желает смерти, папа тоже. Папа пьет и постоянно бьет. Я хочу покончить жизнь суицидом. Ненавижу родителей, без вас мне было бы лучше. У меня были настоящие друзья, и они заменили мне семью. Я не хочу, чтобы никто никого не винил в моей смерти. Я покончил жизнь суицидом только из-за того, что я не могу жить со своими родителями. Мне страшно с ними, мне постоянно угрожают“», — указано в документах.

К счастью для ребенка, данная история не осталась незамеченной — за издевательства над сыном изверга приговорили 3,5 годам лишения свободы.

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Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени оштрафовали на пять тысяч рублей за избиение сына. Инцидент произошел во дворе одного из тюменских домов в прошлом году.

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