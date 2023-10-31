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Директора тюменской частной школы оштрафовали за обучение детей без договоров

Директора тюменской частной школы оштрафовали за обучение детей без договоров

31 октября 2023, 05:14
Фото: Алена Глазкова / 1MI
Ряд нарушений был выявлен в ходе проверки. Выяснилось, что без договора обучаются 14 детей.
Сюжет
Суд

Одну из частных школ в Тюмени оштрафовали за нарушение закона об образовании. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, учреждение оказывает образовательные услуги на платной основе.

При этом в договорах, которые заключались между директором и родителями, не были указаны сведения об уровне основной образовательной программы. Помимо этого, 14 учеников обучались вовсе без заключенного договора.

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По результатам прокурорской проверки было возбуждено дело об административном правонарушении. Директору назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что на строительство частной школы в Тюмени выделят около двух миллиардов рублей. В образовательном учреждении будут учиться порядка 1 тысячи 100 детей.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Образование#Суд#Школа#Директор#Нарушения#Штрафы#Договоры#Любовь Селезнева
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