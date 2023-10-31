Директора тюменской частной школы оштрафовали за обучение детей без договоров

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Одну из частных школ в Тюмени оштрафовали за нарушение закона об образовании. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, учреждение оказывает образовательные услуги на платной основе.
При этом в договорах, которые заключались между директором и родителями, не были указаны сведения об уровне основной образовательной программы. Помимо этого, 14 учеников обучались вовсе без заключенного договора.
По результатам прокурорской проверки было возбуждено дело об административном правонарушении. Директору назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что на строительство частной школы в Тюмени выделят около двух миллиардов рублей. В образовательном учреждении будут учиться порядка 1 тысячи 100 детей.